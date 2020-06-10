登記率低拆農地違章政府得出錢 中市議員：當市民塑膠

台中市政府配合中央新法上路，加速納管農地違章工廠，去年12月特別開設單一窗口，方便違章業者申請。但3個月月過去，僅324家來申請登記。市議員陳文政今質詢強調，台中農地違章1萬8000棟，僅有1.6％申請率。政府一再給農地違章「轉正合法」的機會，但業者毫不在乎，一般沒有營業的民宅卻難就地合法，他痛批「根本把市府當做塑膠做的」公權力也蕩然無存！

市府都發局表示，農地違章臨登轉特定用地工廠，3月20日才公告，登記截止到6月底。另第二類違章也從3月20日公告，直到2022年3月19日登記截止，目前都還在公告期。

陳文政痛批「業者就是吃定市府沒錢拆農地違章工廠，把市府當塑膠做的！」從3月下旬至今僅登記1.6%，比率過低。

他要求市府速審「農地違章工廠拆除費自付」自治條例，不申請者鐵腕拆除，拆除費由違章業者吸收。

陳文政説，去年台中發生大雅農地違章工廠火警，痛失兩名消防員，農地工廠議題受到社會高度重視。原先僅有97年以前存在的農地工廠可申請轉正，行政院去年特別在選舉前通過「工輔法」修正，大幅放寬讓105年5月20日前的農地工廠皆可申請轉正，社會譁然。

陳文政說，市府今年對農地工廠採「源頭管制」針對正在興建或原地重建者一率強拆，看似鐵腕執法，卻沒有交代「拆除經費」的來源。

他表示，不論新建或是舊有的農地違章工廠，拆除的費用竟然是由市府出錢，等同市民買單。但業者仍不申請轉正，只顧自己賺錢，讓員工在危險環境下工作、讓消防人員涉險；如果要拆除，還要全體市民出錢，陳文政痛批「還有天理嗎？」市府每年僅編列1000萬的違建拆除經費，農地工廠「根本沒錢可拆」！

陳文政說，不分藍綠來要求市府對農地工廠嚴格執法，要拆除就不要打假球，支持市府擬定「農地違章工廠拆除費自付」自治條例，一起幫蔡英文總統通過的工輔惡法「擦屁股」。