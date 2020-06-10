貼心的前世情人！女兒辭工作返鄉陪父親上學4年不間斷

58歲蔡國郎4年前妻子因病離世，失去另一半後鬱鬱寡歡，當時從東吳大學畢業的大女兒蔡幸佳擔心父親，決定辭掉上市櫃公司的工作回家陪伴，並鼓勵父親到大學進修，4年來她陪伴父親上下課不間斷，蔡國郎今年將畢業，他說，女兒是他完成學業的最大動力，最大心願是希望女兒快去約會，尋找自己的幸福。

蔡國郎與妻創業，從事紡織工具機產業，妻病逝對他有很大衝擊，蔡幸佳當時從東吳財務工程系畢業，在台中大立光工作，原本有不錯的升遷機會，但因兩個妹妹都離家念書，她捨不得留父親獨自在家，決定辭去工作回家幫忙，她說，希望父親改變心境，鼓勵他重返校園，完成大學文憑。

蔡國郎因此成為彰化建國科大工業管理系年紀最長的學生，他說，一星期兩個平日晚上，以及星期六都要上課，女兒怕他不適應，陪他到學校註冊，也陪他從二林鎮到彰化市上課，坐在他旁邊當同學，求學路程遙遠，單程就要50分鐘路程，有時下班趕著上課，父女倆還餓著肚子出門。

蔡國郎除了出國工作期間請假，其餘時間幾乎不缺課，他說，年紀大了學習力和記憶力已不如以往，同學及女兒的鼓勵與幫助才讓他能完成學業，尤其女兒辭掉那麼好的工作機會、犧牲自己的時間，感到很不捨。