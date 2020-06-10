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日本腦炎流行期到了 南投籲加強防蚊接種疫苗
新冠疫情後期，衛生局預告每年5至10月正是日本腦炎流行季節，提醒家中有嬰幼兒者應提高警覺心，不但應按時完成疫苗接種；住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險的成人，可評估自費接種疫苗，以降低感染風險。
南投衛生局指出，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，吸血高峰為黃昏及黎明時段，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處；患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。
目前最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒，至各鄉鎮市衛生所或合約院所接種疫苗，另針對今年即將入學的學童，尚未完成入學前，可盡早前往接種日本腦炎疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗，及白喉破傷風非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺混合疫苗。
衛生單位建議，民眾如無法避免外出，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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