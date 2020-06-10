校園解封 興大15日起不量體溫東海暫停戶外量測

國內疫情穩定，中興大學在歷經3個多月校園管制，將在15日解封，暫停各大樓系館發燒初篩站與惠蓀堂複篩站的管制，校外人士不用登錄資料，校內人士不用刷卡，恢復疫情前生活。

另外，同樣位於台中市的東海大學公告，戶外暫停全面體溫量測，進入校內各室內場館體溫量測措施，仍依各場地防疫規範辦理；各教學行政單位體溫量測站仍備有體溫量測工具，提供校內教職員工生自主體溫管理。

中興大學今天表示，日前召開防疫會議，決議自6月15日起，在遵守中央流行疫情指揮中心的解封原則下，暫停各大樓系館發燒初篩站與惠蓀堂複篩站之管制，進入各系館不用量體溫、校外人士不用登錄資料、校內人士不用刷服務證或學生證。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中興大學2月26日啟動全校各大樓場館發燒篩檢站機制，共有38棟大樓採單一出入口管制，設置發燒篩檢站，教職員生及訪客進大樓皆須過卡及填訪客問卷，落實實名制。

興大校長薛富盛表示，興大位於台中市區，為開放校園，同時也是很多市民運動休閒的場所，防疫期間，校園仍如常開放，採行各大樓管制，為的就是顧及市民的使用需求，大學除教學研究責任外，對周遭的鄰里社區也具有相當重要的社會責任。

興大學生表示，樂見大學解封，代表疫情已趨緩穩定，經過這次長時間的全民抗疫，勤洗手、戴口罩、維持社交距離等衛教觀念已內化成生活習慣，解封後，仍會持續保持防疫期間建立起的衛生習慣，保護自己也保護他人。

逢甲大學表示，配合防疫新生活，校門入口檢測站已撤，師生每日仍須量體溫，填報自主健康管理系統，未量體溫者，系統會定時提醒。維持受訪或洽公訪客才能入校，需填報訪客自主健康管理系統。