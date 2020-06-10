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影／惠明盲校拍攝MV 用歌聲向防疫人員致敬
因應新冠肺炎疫情，許多第一線防疫人員犧牲奉獻，台中市私立惠明盲校全校師生製作一部MV「無私的付出─幸福的微光暖心」，由榮獲2020總統教育獎的陳俊豪鋼琴伴奏，視障部21名學生用誠摯的歌聲，向所有防疫人員致敬，感謝他們守護台灣。
中市府教育局表示，學生主動提出，希望向防疫前線人員傳遞感謝的心，為他們加油打氣，因此，台中市建築經營協會與無畏攝影團隊的志工討論後，決定協助學生拍攝MV，除記錄學校近期的防疫點滴，也以「最珍貴的角落」為主題歌曲，由榮獲2020總統教育獎的陳俊豪鋼琴伴奏。
惠明盲校校長陳志福表示，防疫人員在前線守護家園，學校也每周開防疫會議，針對疫情狀況進行討論，讓學生安心上學；很多學生一開始不習慣量體溫、戴口罩，但經過師長勸導，學生們逐漸培養習慣，並把戴口罩時間加長，防疫觀念確實在學校改變。
陳志福說，台灣防疫工作落實，第一線防疫人員功不可沒，因此全校59名學生參與拍攝MV，經過1個多月的討論，視障部21名學生經師長個別教導，將所學詩歌唱誦，獻給第一線的防疫人員，並在烈日下拍攝、後製，影片於今年5月底完成，希望藉這支影片感謝所有防疫人員。影片可至YouTube（https://youtu.be/6oOXmyad-yc）上觀看。
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