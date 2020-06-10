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總達客運煞不住撞上列車 南投縣議員痛批老公車肇事
南投縣最近發生總達客運公車和集集線列車車禍事故，而從今年到5月全縣車禍2400多件，大客車平均一個月3件，今年到5月就有20多件公車車禍，比例相當高。縣議員陳昭煜今年要求縣府應要求總達、全航、彰化、員林等客運業者，落實交通安全和車輛更新，改善公車行車安全。
南投縣警局長陳木樹說，縣警局和監理單位對公車管理會定期檢討，去年8月也邀請總達和全航客運主管到道安會報報告。去年至今，全航客運違規超速13件，未依標誌、標線行駛6件、其他9件；總達也有9件違規，5件是闖紅燈，這些違規都是交通肇事主因。
縣警局6月24日也通知這兩家客運業者報告交通改善計畫，警方也針對常違規路段加強取締，要求業者改善。縣議員陳昭煜也說，總達、全航行駛的幾乎都是老舊公車，雖然南投偏鄉多，客運經營困難，但也不該全用老舊公車，監理站應開放部分客運路線路權，讓民行公車行駛，客運業者有競爭，才會提升車輛和服務品質，對南投觀光形象和安全才有保障。
南投縣長林明溱說，交通部會補助客運業者購車費用，但行駛南投縣公車確實老舊。縣府正在推動小黃公車，利用計程車方便偏鄉民眾搭乘，提供偏鄉民眾另一種搭車選擇。
南投縣觀光景點很多，但缺乏好的大眾運輸工具，方便遊客旅遊。信義鄉七彩吊橋20日開放，預定的遊客人數已經超過15000人，他希望在水里鄉設置接駁點，避免車輛湧入，影響交通，避免水里、信義鄉交通堵塞。另外，從日月潭伊達邵往潭南村的投97縣道也能拓寬讓大型公車可以通行，讓觀光交通更方便。
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