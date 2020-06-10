總達客運煞不住撞上列車 南投縣議員痛批老公車肇事

南投縣最近發生總達客運公車和集集線列車車禍事故，而從今年到5月全縣車禍2400多件，大客車平均一個月3件，今年到5月就有20多件公車車禍，比例相當高。縣議員陳昭煜今年要求縣府應要求總達、全航、彰化、員林等客運業者，落實交通安全和車輛更新，改善公車行車安全。

南投縣警局長陳木樹說，縣警局和監理單位對公車管理會定期檢討，去年8月也邀請總達和全航客運主管到道安會報報告。去年至今，全航客運違規超速13件，未依標誌、標線行駛6件、其他9件；總達也有9件違規，5件是闖紅燈，這些違規都是交通肇事主因。

縣警局6月24日也通知這兩家客運業者報告交通改善計畫，警方也針對常違規路段加強取締，要求業者改善。縣議員陳昭煜也說，總達、全航行駛的幾乎都是老舊公車，雖然南投偏鄉多，客運經營困難，但也不該全用老舊公車，監理站應開放部分客運路線路權，讓民行公車行駛，客運業者有競爭，才會提升車輛和服務品質，對南投觀光形象和安全才有保障。

南投縣長林明溱說，交通部會補助客運業者購車費用，但行駛南投縣公車確實老舊。縣府正在推動小黃公車，利用計程車方便偏鄉民眾搭乘，提供偏鄉民眾另一種搭車選擇。