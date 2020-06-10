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土鳳梨荔枝水果大餐上桌 鳳梨司康也出爐

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭土鳳梨有別於市面上一般鳳梨，更帶著濃濃土鳳梨香，今年土鳳梨價格平穩，荔枝價格則較往年高。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭土鳳梨有別於市面上一般鳳梨，更帶著濃濃土鳳梨香，今年土鳳梨價格平穩，荔枝價格則較往年高。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，社頭土鳳梨有別於市面上一般鳳梨，更帶著濃濃土鳳梨香，今年土鳳梨價格平穩，荔枝價格則較往年高，荔枝產期只有約20天，民眾要把握嚐鮮期。

社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，蕭浚二說，現在正值鳳梨與荔枝產期，家政班學員大展身手端出在地水果好料理，剛上市的土鳳梨每台斤價格在20到25元間，和往年差不多。

家政班把新鮮荔枝拌上山苦瓜再加上枸杞就成為夏日爽口料理，還有鳳梨苦瓜雞、鳳梨蝦仁，最特別是把鳳梨曬成乾，再做成鳳梨口味的英式茶點司康。

蕭浚二說，社頭因山腳路一帶的土壤為砂質土，加上日照充沛，生產的土鳳梨(台農二號及三號鳳梨)以風味獨特具清酸又有香氣而聞名，且鳳梨含有豐富的膳食纖維、類胡蘿蔔素、鉀等營養素，能幫助人體對蛋白質的吸收和消化，是營養價值極高的水果。

朝興村長蕭家鏞說，去年幾乎沒有荔枝可收，今年總算豐收且價格好，糯米荔枝每台斤可到70元，黑葉荔枝40元，桂味荔枝約50元。

彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員大展身手端出在地水果好料理。</p><!--5--><p> 記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員大展身手端出在地水果好料理。

記者林宛諭／攝影

社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員大展身手端出在地水果好料理，最特別是把鳳梨曬成乾，再做成鳳梨口味的英式茶點司康。記者林宛諭／攝影
社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員大展身手端出在地水果好料理，最特別是把鳳梨曬成乾，再做成鳳梨口味的英式茶點司康。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員大展身手端出在地水果好料理。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季到了，社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員大展身手端出在地水果好料理。記者林宛諭／攝影

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