大甲媽遶境明天起駕誰來扶轎？廟方：都有邀請

大甲媽遶境明晚起駕，每年都有政治人物到場參拜，今年因疫情關係敏感，據了解多數政治人物不會參加，由台中市長盧秀燕和總統府秘書長蘇嘉全扶轎送媽祖，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，都有邀請來賓，是否參加不確定。

去年大甲媽遶境起駕當天，警方和媒體都很忙，因為所有要參選總統的人都到場，總統蔡英文等人到場參拜，今年遶境因疫情關係，政治人物會到場人數少，據了解，政治人物認為目前仍在防疫期，不宜公開參加各式遶境活動。

台中的立委、立法院副院長蔡其昌今天表示，起駕儀式，為維持中央防疫指揮中心安全社交人數的規範，今年起駕時他不會出席，但會另行前往參拜；遶境部分，會按照往年一樣走在前，不會跟神轎擠在一起，和同仁走個一小段，誠心誠意也有運動到；蔡其昌表示，往年都有設點心攤，也從過去現場碗裝的仙草冰改為礦泉水，以符合防疫規範。

據了解，廟方邀請貴賓中，總統府秘書長蘇嘉全將到場，他去年是立法院長時，和台中市長盧秀燕在大甲媽起駕時，共同扶轎，陪媽祖走一段路。