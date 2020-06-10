中市府山坡地解編「做半套？」 議員：劃外之民不滿

台中市政府去年底公辦解編大甲、外埔、大肚、烏日及沙鹿等甲面積達到707公頃山坡地，市議員吳敏濟表示可惜「為德不卒」公告區域界線邊緣有數百名「劃外之民」被遺漏表不滿。吳敏濟建議市府，自費解編花錢多，基於公平正義原則，市府應編預算補貼「把事情做好！」主管單位水利局表示視經費多少，須再研議。

台中市多達72%被劃為山坡地，阻礙城市發展，市議員吳敏濟提案，市府修訂「台中市山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」去年12月1日將海拔100公尺以下、平均坡度不及5%的不合理山坡地劃出成平地，面積總達707公頃。吳敏濟說，市府這項措施普獲好評。

但其中規定「劃出之連續聚集面積須大於10公頃，但鄰接公告之山坡地範圍界線地區者，不在此限。」即位在山坡地與平地界線邊緣的山坡地，只要符合劃出條件都可申請解編，不受面積的限制，而且不限這一波解編範圍的線邊土地。土地所有權人、相關關係人及各目的事業主管機關都可以提出變更建議書，辦理山坡地範圍檢討作業。

吳敏濟說，市府公告解編範圍後，他濟接獲不少地主反映，他們的土地多緊鄰解編範圍界線外，707公頃的地主免費受益，但相鄰的土地、同樣地形卻被排除在外？成為「劃外之地」上的「劃外之民！」

吳敏濟說，委託水保技師辦理劃出作業，10公頃要價120萬元，如果是邊界的小面積作業，一公頃也需要10萬元左右，他認為不合理山坡地存在須政府解決，他建議市府編列預算予以補貼，以符合公平正義原則!

水利局表示，必須再確認這土地是否合乎規定，另視市府財源而定。

有條件把山坡地變為平地有諸多好處：包括節省土地開發成本及行政作業時間，不再受水保法限制，免再施作水土保持設施.免繳6%山坡地開發回饋金。丙種建築用地可以改劃為甲種建築用地，建蔽率由40%提升為60%。提升區域土地價值與經濟產業發展，提高土地效益和建築開發配置的靈活度，有助進行整體發展，提升企業投資意願。農地利用上也可提高可利用限度，林業用地有機會改劃為農牧用地。