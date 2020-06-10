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台中海線汙水道10年一場騙局？ 市府：中央審過即施工

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠指海線地區汙水下水道10年零進度，質疑市府「呼攏」海線民眾！水利局表示計畫書已送中央審核中。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠指海線地區汙水下水道10年零進度，質疑市府「呼攏」海線民眾！水利局表示計畫書已送中央審核中。記者陳秋雲／攝影

台中市合併升格10年，全市公共汙水下水道普及率從10.68%提升到21.08%，市議員楊典忠指海線地區卻是「佳玲」零進度，質疑市府的汙水道倍增計畫是「呼攏」海線民眾！高美濕地、大安水浴場的水質大腸桿菌屬細菌超標問題難解。水利局長范世億回應，海線4區設置汙水管計畫，設計圖已送營建署，等中央分配經費「馬上動手！」

台中市政府提出「汙水下水道倍增計畫」議員楊典忠說，10年來一直追蹤台中港特定區汙水下水道建設的進度，但進度一直加零，從合併前3055戶，現在還是一樣，宛如一場騙局。

范世億說，目前數字有更新，且台中港特定區的汙水下水道設計書已送營建署核准，只要經費有著落，馬上發包施工。

楊典忠說，清水區沒有汙水下水道接管，高美濕地是清水大排下游，大腸桿菌超標的問題難以解決，大甲大安沒有汙水下水道接管，大安區北汕溪下游出海口旁邊就是大安海水浴場，大腸桿菌問題也是無解，更無法提升家戶飲用水質，他希望市府盡速提出海線汙水下水道建置方案。

范世億說，因台中港特定區的主支幹管已設40年，設施老舊，水利局初步計劃先換管，接下來就是用戶接管。他表示，中央經費占92%，范世億強調，只要中央經費到位，馬上施工。

楊典忠拿出2012年市府刊物「建設大台中」內容與最近水利局答覆內容，台中港水資源中心的進度竟然都是建置「主次幹管」，等於台中升格10年，海線汙水建設零進度，海線地區從大甲到龍井50多萬人口，汙水接管率算起來只有1.9%！從前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕，台中港特定區接管戶數都是3055戶，一條汙水管換10年，實在太離譜。

高美濕地 大腸桿菌 水質

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