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台中首邀大使下鄉 教山區孩童英語與國際禮儀
台中梨山偏鄉的外語資源貧瘠，曾任大使的對外關係協會長夏立言與常務理事的梁英斌，特地上山協助山區英文教學；兩人長期駐外，以泰緬邊界長頸族、盤唇的摩爾西族與最大、最小國家等有趣話題，讓山區小朋友聽得目瞪口呆。
夏立言、梁英斌夫妻與曾駐美的副市長令狐榮達交好，令狐副市長上梨山後發現偏鄉語文師資不足、教學資源缺乏，在他媒合下，讓夏立言夫妻前往梨山國民中小學、平等國小進行3天2夜的偏鄉英文教學。
夏立言曾駐美國、加拿大、印度等地，他分享泰緬邊界的長頸族、摩爾西族等有趣話題，學生們聽到各國家不同文化都十分好奇；他也講述國際禮儀要點，幽默風趣的講課方式讓教室充滿歡笑，學生爭相提問互動熱絡。
梁英斌偕同當教授的夫人尚孝純一起授課；梁英斌曾駐雲南、韓國、越南等地，對亞洲文化有很深刻的了解，他以影片等教材教學，影片中有來自各地外國學生用英語分享自身國家的文化特色，他再透過提問、搶答方式，學生興奮踴躍搶答。
3天2夜授課學生表示課程內容有趣，不少人立志要成為外交人員；平等國小學生也合唱環山部落的泰雅語歌謠獻給大使老師們，並示範泰雅傳統織布。
夏立言指出，希望將類似計畫逐漸擴大，讓更多現任、卸任駐外官員可與台灣的偏遠小學學童多互動，帶給他們新視野、想法。
中市教育局表示，偏鄉學生具有潛力，對學習知識充滿熱忱，國際化時代希望透過「大使授課」課程激起學生對英語興趣及國際禮儀了解，提升學生世界觀，並透過更多跨領域課程培養國際化人才。
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