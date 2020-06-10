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台中首邀大使下鄉 教山區孩童英語與國際禮儀

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市副市長令狐榮達（右）也曾任大使，此次邀請也曾任大使的常務理事梁英斌夫妻，上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供
台中市副市長令狐榮達（右）也曾任大使，此次邀請也曾任大使的常務理事梁英斌夫妻，上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供

台中梨山偏鄉的外語資源貧瘠，曾任大使的對外關係協會長夏立言與常務理事的梁英斌，特地上山協助山區英文教學；兩人長期駐外，以泰緬邊界長頸族、盤唇的摩爾西族與最大、最小國家等有趣話題，讓山區小朋友聽得目瞪口呆。

夏立言、梁英斌夫妻與曾駐美的副市長令狐榮達交好，令狐副市長上梨山後發現偏鄉語文師資不足、教學資源缺乏，在他媒合下，讓夏立言夫妻前往梨山國民中小學、平等國小進行3天2夜的偏鄉英文教學。

夏立言曾駐美國、加拿大、印度等地，他分享泰緬邊界的長頸族、摩爾西族等有趣話題，學生們聽到各國家不同文化都十分好奇；他也講述國際禮儀要點，幽默風趣的講課方式讓教室充滿歡笑，學生爭相提問互動熱絡。

梁英斌偕同當教授的夫人尚孝純一起授課；梁英斌曾駐雲南、韓國、越南等地，對亞洲文化有很深刻的了解，他以影片等教材教學，影片中有來自各地外國學生用英語分享自身國家的文化特色，他再透過提問、搶答方式，學生興奮踴躍搶答。

3天2夜授課學生表示課程內容有趣，不少人立志要成為外交人員；平等國小學生也合唱環山部落的泰雅語歌謠獻給大使老師們，並示範泰雅傳統織布。

夏立言指出，希望將類似計畫逐漸擴大，讓更多現任、卸任駐外官員可與台灣的偏遠小學學童多互動，帶給他們新視野、想法。

中市教育局表示，偏鄉學生具有潛力，對學習知識充滿熱忱，國際化時代希望透過「大使授課」課程激起學生對英語興趣及國際禮儀了解，提升學生世界觀，並透過更多跨領域課程培養國際化人才。

台中市府邀請到曾任大使的對外關係協會長夏立言（左）上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供
台中市府邀請到曾任大使的對外關係協會長夏立言（左）上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供
台中市府邀請到曾任大使的對外關係協會常務理事梁英斌夫妻，上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供
台中市府邀請到曾任大使的對外關係協會常務理事梁英斌夫妻，上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供
台中市府邀請到曾任大使的對外關係協會長夏立言與常務理事梁英斌，上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供
台中市府邀請到曾任大使的對外關係協會長夏立言與常務理事梁英斌，上山協助山區偏鄉學童英文教學與國際禮儀。圖／台中市府提供

夏立言 偏鄉 夫妻

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