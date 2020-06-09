中市發建照分藍綠？ 市府：只有快照、沒有卡照

台中建設開發有「藍綠」之分？台中市議員何敏誠今在議會質疑，盧團隊疑以「卡照」，阻撓非藍的開發案；都發局長黃文彬強調市府審查建造執照時，均依法行政、保持行政中立，只有「快照」，沒有「卡照」。

何敏誠指出，盧秀燕市長曾說不管胡志強、林佳龍留下的，都會把「做一半的建設完成」，但目前看來，仍有意識型態卡照。

他舉東區正準備動工的三井東區LaLaport，據聞三井集團申請建照過程，盧市府卻要求以認養整個帝國糖廠公園為交換建照通過的條件，後經地方人士居中協調才順利發照。

另位於洲際棒球場運動園區附近、現是漢神百貨預定地，運動園區從前市長胡志強開始，經前市長林佳龍協議並取得共識，也簽訂契約，但盧市府目前躊躇不前，是否建照也要生變?

中市都發局指出，落實建築法第34條精神「行政與技術分立」原則，建管人員就建造執照工程圖樣及說明書規定項目，進行審查，其餘由建築師或專業技師就其專業簽證方面負完全責任，明確劃分權責。

都發局為落實行政流程公開及透明化，也建置資訊網路查詢平台（建管得來速）、配合臨櫃服務等方式，民眾可了解建管業務申辦的核判時間、進度。