疫情解封 彰化鹿港天后宮人潮回流達假日7成

台灣疫情解封，彰化鹿港天后宮人潮回流；天后宮指出，人潮已恢復7成，開放時間也從早上7時到晚上9時，進入天后宮雖不用量體溫跟強制戴口罩，但他們仍天天進行消毒工作防疫。

在中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情解封前，彰化鹿港天后宮的工作人員都會在入口幫信徒量體溫，週一到週五開放的時間則為上午8時到晚上8時。

鹿港天后宮管理委員會主任委員張偉東接受媒體聯訪時說，自從中央流行疫情指揮中心宣布解封後，進香的人潮已恢復假日的7成左右，開放的時間也延長為早上7時到晚上9時，未來會視人潮情形，再延長開放時間。

廟方指出，以往天后宮一年會有4400多團的進香團，大多數都集中在農曆正月初一到農曆3月23日的媽祖生，但今年受到新冠肺炎影響，有一半以上的進香團都取消或打算等到農曆9月9日的媽祖得道飛昇紀念日再來進香參拜。

廟方表示，疫情解封，進入天后宮雖然不用再量體溫，也不強制戴口罩，不過工作人員每天都會進行消毒工作，像是籤筒等每天都會消毒，作好防疫工作。