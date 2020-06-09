男打網球突然右眼看不到 視網膜剝離手術修補

南投一名曾姓男子與友人打網球時突然右眼看不到東西，就醫檢查出右眼視網膜已脫落，診斷為視網膜剝離，趕緊手術修補。

南投一名62歲曾姓男子近期感覺右眼眼前總有「蚊子飛」，下半部視野像被黑幕蓋住，曾男以為是疲勞引起而未就醫，結果與友人打網球時，右眼突然看不到，醫師透過眼底鏡檢查，發現曾男右眼視網膜脫落，診斷為視網膜剝離，趕緊安排手術修補，目前已出院。

衛生福利部南投醫院眼科主任何建賢今天說，視網膜剝離是眼科急症之一，不會疼痛，但可能出現突發性飛蚊症（出現大量黑點或黑影）、閃光、眼前景物直線變扭曲等症狀，若無立即就醫恐有失明風險。

何建賢指出，中空的眼球充滿透明膠狀玻璃體，大部分視網膜剝離患者，是視網膜發生裂孔，使得玻璃體的液體經裂孔進入視網膜下，造成視網膜鬆動、脫落，中老年人、高度近視、眼球曾受外傷或曾手術治療、發炎、有視網膜剝離家族史等，是視網膜剝離高危險群。

何建賢說，若發現視網膜出現裂孔，醫師會使用雷射治療固定，預防視網膜剝離，若無立即治療，剝離時間越久或範圍過大恐影響視力，甚至失明，建議民眾尤其是視網膜剝離高危險群，應定期到眼科檢查，養成良好用眼習慣、適度休息、儘量避免劇烈運動、避免眼球受到外力傷害，留意警訊。