疫情衝擊！ 華山基金會彰化還缺300分端午關懷禮

端午節將至，華山基金會推出每份350元的端午關懷禮，讓獨居長輩也能感受過節氣氛，但今年遇上新冠肺炎疫情，募款受影響，彰化縣認捐目標1730分，至今還有300分缺口，芬園農會、櫻花獅子會等今天響應捐款，助社福單位度過難關。

華山基金會目前在彰化26鄉鎮設置22個個服務站，照顧23鄉鎮市長輩，今年端午推出應景粽子關懷禮，包括粽子、麥片、遮陽帽、涼蓆以及因應防疫的香皂等物資。華山基金會彰化縣站長黃玉芬說，今年受疫情影響，第一季捐款比去年減少3成5，端午關懷禮認捐也幾乎是小額捐款累積，幾乎沒有企業大筆贊助。

黃玉芬表示，為省成本，芬園農會家政班親手製作67個關懷禮提袋，多個地方團體也合作製作粽子贊助關懷禮，但數量仍有300分缺口。