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台中建成路地下道填平 主線將封閉約6個月

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。圖／台中市建設局提供
台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。圖／台中市建設局提供

台中鐵路高架化後，台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。建設局長陳大田呼籲，請民眾配合現場交通人員引導，確保行車安全。

陳大田表示，建成路地下道填平工程5月底開工，工期預計10個月，為降低交通衝擊，採3階段分段施工，秉持「行車無阻礙，施工不封路」原則，施工期間維持汽、機車原路段通行。

建成路地下道目前已完成建成路地下道第一階段填平作業，包括人行地下道回填、台鐵舊鐵路橋梁拆除等；接續辦理第二階段主車道填平及汙水下水道埋設、台鐵舊鐵路橋梁拆除、車道回填及照明工程等。

陳大田說，建成路地下道主線將封閉約6個月，駕駛朋友改由側車道通行，調整後仍維持「雙向雙車道」供汽、機車通行，也請民眾多利用周遭精武路、自由路、進化路及進德路等替代道路通行。

未來建成路地下道填平後，配合汙水管道建置，將可大幅改善台中車站周遭交通路網，提升生活品質。

台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。圖／台中市建設局提供
台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。圖／台中市建設局提供
台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。圖／台中市建設局提供
台中市建設局持續推動都市縫合計畫，東區建成路地下道於6月9日完成第一階段填平作業，明日起接續施作第二階段主車道填平工程，並開放側車道供用路人雙向通行。圖／台中市建設局提供

車道 台鐵

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