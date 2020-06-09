台中建成路地下道填平 主線將封閉約6個月

台中捷運綠線預計會在年底通車，令許多台中人非常期待，但也有些許負面呼聲，就有網友想調查台中人意見，於是在PTT發問「台中在地人對捷運期待嗎？」而從網友回應可知台中人最期待的就是未來搭高鐵可以更加方便。

2020-06-09 17:47