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疫情重創募款收入 公益社服團體端午前搶募款

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣陽光婦女協會上午舉辦「吃粽子 幫孩子」愛心記者會，希望能賣出3萬顆粽子讓協會撐下去。圖／台灣陽光婦女協會提供
台灣陽光婦女協會上午舉辦「吃粽子 幫孩子」愛心記者會，希望能賣出3萬顆粽子讓協會撐下去。圖／台灣陽光婦女協會提供

疫情使得各公益團體收入大為縮減，各機構紛舉辦各式活動，希望向社會募款。台中市台灣陽光婦女協會上午就舉辦「吃粽子 幫孩子」愛心記者會，希望能賣出3萬顆粽子讓協會撐下去。職棒中信兄弟隊和唐氏症基金會合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」希望助唐寶寶一臂之力。台電台中區處則挽袖捐出熱血，為社會解決血荒。

台灣陽光婦女協會理事長常菁法師說，該會全年需要100萬元才能讓課後照顧班的服務繼續維持下去，雖然活動已半個多月，也有不少企業與個人響應，但目前僅賣出1萬餘顆。

職棒中信兄弟隊和唐氏症基金會合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」，希望能助唐寶寶一臂之力，也特別安排球星許基宏、陳柏豪到基金會的「天生我才台中霧峰站」體驗心智障礙學員的做肥皂過程。他們為學員簽名，還特別留下簽名球，寫上「你們是最棒的！」祝福話語。

基金會董事長林正俠說，疫情帶來的短期影響顯而易見，但長期面來看，更令人恐懼。他呼籲大家購買「愛出擊爆米花」相關聯名商品可至台中洲際棒球場售票口旁的Base Café、「愛不囉嗦」奇摩超級商城購買，或洽詢（04）2278-9321。

台電台中區處長郭芳楠上午率領同仁和志工參加警廣台中分台的「空中傳愛、挽袖捐血」活動，並挽袖捐血。另包括台中市警察局、公路總局、長安醫院、台中區監理所等也都支援有獎徵答活動。截至中午，已募集到190袋、47500c.c的熱血。

台電台中區處長郭芳楠上午率領同仁和志工參加警廣台中分台的「空中傳愛、挽袖捐血」活動。圖／台電台中區處提供
台電台中區處長郭芳楠上午率領同仁和志工參加警廣台中分台的「空中傳愛、挽袖捐血」活動。圖／台電台中區處提供
職棒中信兄弟隊球星許基宏、陳柏豪為學員簽名，還特別留下簽名球，寫上「你們是最棒的！」祝福話語。圖／唐氏症基金會提供
職棒中信兄弟隊球星許基宏、陳柏豪為學員簽名，還特別留下簽名球，寫上「你們是最棒的！」祝福話語。圖／唐氏症基金會提供
職棒中信兄弟隊球星許基宏造訪基金會的「天生我才台中霧峰站」。圖／唐氏症基金會提供
職棒中信兄弟隊球星許基宏造訪基金會的「天生我才台中霧峰站」。圖／唐氏症基金會提供
台電台中區處長郭芳楠上午率領同仁和志工參加警廣台中分台的「空中傳愛、挽袖捐血」活動，自己也捐出熱血。圖／台電台中區處提供
台電台中區處長郭芳楠上午率領同仁和志工參加警廣台中分台的「空中傳愛、挽袖捐血」活動，自己也捐出熱血。圖／台電台中區處提供
台灣陽光婦女協會上午舉辦「吃粽子 幫孩子」愛心記者會，精聯保險經紀人副總經理賴建川率先購買500顆。圖／台灣陽光婦女協會提供
台灣陽光婦女協會上午舉辦「吃粽子 幫孩子」愛心記者會，精聯保險經紀人副總經理賴建川率先購買500顆。圖／台灣陽光婦女協會提供

疫情 唐寶寶 台電

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