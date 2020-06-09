疫情重創募款收入 公益社服團體端午前搶募款

疫情使得各公益團體收入大為縮減，各機構紛舉辦各式活動，希望向社會募款。台中市台灣陽光婦女協會上午就舉辦「吃粽子 幫孩子」愛心記者會，希望能賣出3萬顆粽子讓協會撐下去。職棒中信兄弟隊和唐氏症基金會合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」希望助唐寶寶一臂之力。台電台中區處則挽袖捐出熱血，為社會解決血荒。

台灣陽光婦女協會理事長常菁法師說，該會全年需要100萬元才能讓課後照顧班的服務繼續維持下去，雖然活動已半個多月，也有不少企業與個人響應，但目前僅賣出1萬餘顆。

職棒中信兄弟隊和唐氏症基金會合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」，希望能助唐寶寶一臂之力，也特別安排球星許基宏、陳柏豪到基金會的「天生我才台中霧峰站」體驗心智障礙學員的做肥皂過程。他們為學員簽名，還特別留下簽名球，寫上「你們是最棒的！」祝福話語。

基金會董事長林正俠說，疫情帶來的短期影響顯而易見，但長期面來看，更令人恐懼。他呼籲大家購買「愛出擊爆米花」相關聯名商品可至台中洲際棒球場售票口旁的Base Café、「愛不囉嗦」奇摩超級商城購買，或洽詢（04）2278-9321。