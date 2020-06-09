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力行產業道路危險路段鋪混凝土 估11月改善完工

中央社 / 南投縣9日電

仁愛鄉「投89線」力行產業道路進行15到25公里處危險路段改善工程，包含鋪設混凝土路面、設護欄、反光牌、方向導引標誌、公里數及百公尺里程牌，工程已展開，預計11月完成。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路多處逢強降雨就坍方，以前被稱「全台最爛道路」，南投縣長林明溱積極整修，居民認為路況改善很多，但沿路仍有易坍方處，多名縣議員今天實地考察，林明溱率相關主管、仁愛鄉代理鄉長王源鍾陪同，會中由工務處長陳錫梧簡報。

林明溱表示，投89線沿路有發祥村、力行村、翠華村居民共約2000人，可說是交通要道，縣府除積極改善路況，八大坍方處也會全力補強，其中46.3公里處中央已核定經費設置明隧道，其他路段會先以貨櫃疊層方式減少坍方及土石流影響，將繼續努力發展仁愛鄉交通。

根據工務處簡報，目前進行15到25公里處危險路段改善，包含鋪設約4.8公里的剛性混凝土路面、設護欄、安全反光牌、方向導引標誌、警告及禁制標誌、公里數及百公尺里程牌、排水溝清淤，總工程費約新台幣1億1800多萬元，目前進度約11%，預計11月完成。

指標46.3公里處災修工程經中央核定補助，日前也順利開工，總工程費約1億3900萬元，施作項目包含瀝青混凝土路面、興建明隧道、道路側溝鋼板護欄、導水豎井、排水管等設施增設，預計民國111年1月完工。

林明溱表示，偏鄉道路過去較少改善，農民進出與蔬果運輸非常不便，他上任積極改善，讓居民進出更安全；對此，出席的縣議員廖文賢說，投89線是部落經濟命脈，感謝林明溱重視居民行的安全與農產品運輸便利，促進部落經濟發展。

林明溱 考察

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