影／官方認證！ 「烤豬職人養成班」香噴噴開課了

南投縣政府原民政局今年首創開辦「原住民烤豬認證」課程，今在埔里登場，現場實地烤大豬，香噴噴開課培訓「烤豬職人」，讓正港「原民烤大豬」與號稱原鄉烤豬、石板烤肉或做出區隔，未來將成立烤豬合作社，完善原民烤豬產業鏈。

原民局指出，「烤大豬」是原鄉部落傳統美食，為維持其飲食文化獨特性和價值，且保護原民產業發展，首創「南投原鄉原住民烤豬認證」課程，開辦仁愛、信義2場次，2天課程除強化烤大豬技術，也帶入食品衛生安全、消費行銷等觀念。

「烤豬職人養成班」仁愛場次今在埔里開課，由「烤豬達人」松東隆指導學員專業知識並實作，經烤豬文化、設備及步驟等基礎講解後，松便率其烤大豬團隊架設火盆堆木起火，並將80公斤重大豬綁上旋轉烤架實地示範，現場香氣四溢。

「選燃料、控火候、翻動烤熟。」松表示，選用龍眼、荔枝或相思樹等硬質耐燒的木料，由細至粗堆疊燃燒維持火勢，豬隻上架前有技巧的以鐵絲固定，之後得依烤況調整烤架高低、去皮或噴米酒去腥，烤出外皮酥脆、肉嫩多汁的烤大豬。

松也強調，烤大豬除了技巧，更要選擇合格且健康豬隻，且因在戶外操作，環境衛生、職人儀態及燒烤過程更是重要，所以相當重視食品安全、消費行銷等也納入烤豬職人課程，而學員必須通過學科、術科測驗才能取得烤豬認證標章及證書。

原民局則表示，透過烤豬認證機制建立南投原創烤大豬的專業品牌，有助於行銷至外縣市，而通過官方認證的學員將成為縣府、公所等活動優先選擇名單，向縣南投農產運銷公司購豬也能享優惠，進而建立烤豬合作社，完善原民烤豬產業鏈。