台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

台中捷運綠線預計會在年底通車，令許多台中人非常期待，但也有些許負面聲音，就有網友想調查台中人意見，於是在PTT發問「台中在地人對捷運期待嗎？」而從網友回應可知台中人最期待的就是未來搭高鐵可以更加方便。

網友表示，「因為手上有個小小的研究案，要更長遠的去評估台中人對區域公共交通的感受。想跟各位台中人請教一下，台中捷運綠線在各位大大心中的想法。雖然我有看到不少人在嘴綠線，就只是造福文心路沿線的，對整體公共交通幫助不大，但以搭乘習慣、風氣等等的角度來說，是不是也有幫助？」

有不少網友都表示期待，尤其是搭高鐵更方便的部分令不少網友讚好，「期待呀，家人搭高鐵不用再接送」、「期待，搭高鐵不用再算交通工具到台鐵的時間」、「期待，以後搭高鐵比較輕鬆了，可以直接搭回家」、「去高鐵方便啊，也希望藍橘線快點蓋」、「期待呀，我阿公已經期待40年了」、「只期待到高鐵還有好市多這兩站」、「上下班走文心路塞爆，蓋好我會考慮搭捷運通勤」。

但也有網友認為只有一條綠線還不夠方便，「不期待，只有一條不夠，等完整捷運線，我已經是阿公了」、「等橘藍線蓋好才比較有感」、「比較期待藍橘線，但20年都還不一定」。更有網友猜測先蓋綠線的原因，「就是為了高鐵中央才同意給捷運（以北高兩直轄市利益為優先），台中向來就是爹不疼娘不愛」。