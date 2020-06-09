水湳地標網站停在林佳龍時代 藍議員：難怪民調低

台中水湳經貿園區指標性地標一變再變，歷經台灣塔、智慧營運中心，台中市長盧秀燕上任後目前定位是「台灣智慧營運塔」。國民黨市議員楊正中今天在議會質詢時表示，市府網站的進度還停留在「林佳龍時代」，難怪民調會低！都發局長黃文彬表示，今年初開始召集相關局處審慎定位，目前由研考會、資訊中心主政，現在進行財務分析、可行性評估。

楊正中表示，水湳經貿園區許多重大建設都已相繼開工，唯獨前市長胡志強編列80億預算設計的台灣塔及城市願景館，前市長林佳龍上任後計畫夭折，不僅賠了3億8705萬，又花了1億1487萬元變更設計為智慧營運中心，預算經費也改為76億。

楊正中說，盧上任後重新定位成「台灣智慧營運塔」，提供年輕人發揮創意或創業及提供創新研究基地，並定位為地方產業升級平台，但他發現，不論是在工作業務報告、還是都發局網站都隻字未提，甚至連都發局住宅處網站查詢，計畫名稱仍是「智慧營運中心」，時間進度還停留在2018年，質疑盧「究竟是玩真的還是假的？目前進度如何？為何都發局完全不說明？」

楊正中詢問，2021年是否能順利動工？台中市都發局黃文彬局長回應表示，今年1月份已與建築師暫緩計畫，3月與勞工局、經發局及研考會共同評估台灣智慧營運塔的定位，目前規劃的內容將結合周邊逢甲大學、中國醫大並協助中科產業帶升級。

楊正中說，市府網站還停留在「林佳龍時代」，難怪民調會低！盧去年5月曾提出未來台中社宅將擴大，打算要蓋「捷運社宅」，但1年過去了，目前都發局盤點哪些鐵路及車站？