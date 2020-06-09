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南投將辦竹藝特展 可親手體驗千變萬化風貌

中央社 / 南投縣9日電

竹是南投縣最具特色的文化產業，竹山一帶更因竹林密布而得名，為讓民眾體驗竹子千變萬化風貌，南投縣文化局以竹子辦理主題特展，還有竹藝體驗教學，第一場將於7月4日舉行。

「竹」是南投縣最具特色產業，其中以竹山鎮最為聞名，根據教育部臉書粉絲專頁（Facebook）貼文表示，竹山原名「林圯埔」，源自鄭成功部將林圯屯墾，西元1920年時，因四周竹林密布而改稱「竹山」。

南投縣政府文化局今天表示，竹子的堅貞、常綠、虛心、有節等特質，最能代表東方文化，南投縣除擁有豐富的竹林資源，更有最了解竹材性質的竹藝家，良工、美材造就南投竹藝產業發展契機。

文化局指出，環保意識抬頭，竹子因本身材質優勢獲得重視，為讓民眾體驗竹子的溫潤、時尚、柔韌、禪味、親切等多樣風貌，並將環保議題扎根大眾，與南投縣竹藝學會合作自7月4日到10月25日辦理「古往今來興悅誠竹」劉興澤個展、「舊愛新歡，創見竹新情」主題特展。

文化局表示，展覽期間的週六將在竹藝博物館辦理8場次竹藝體驗教學活動，由南投縣竹藝學會竹藝師指導民眾自製竹製品，歡迎大小朋友參加，時間及課程依序為7月4日竹編信件收納袋、7月11日竹杯墊、7月18日竹編小花籃、7月25日茶則、8月1日桌上型小花器、8月8日竹編時鐘、8月15日手機架、8月22日手提燈籠。

文化局表示，竹藝體驗教學今天起開始報名，為達到最佳教學及學習品質，每場次最多開放12個名額，收材料費新台幣100元，報名簡章可到文化局主題專區竹藝博物館公告活動網站下載，或到文化局服務台索取，洽詢電話049-2231191轉分機512。

文化局 博物館 教育部

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