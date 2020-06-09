大甲沙鹿納骨塔新增4000櫃位 6/18動工

民眾常反應台中海線地區公家納骨塔櫃位不足，台中市議員施志昌和議員王立任服務處今天邀台中市政府生命禮儀管理處、大甲區公所至大甲分館納骨塔會勘增設櫃位工程，生管處表示，大甲、沙鹿納骨塔將新增4269個櫃位與105座個人儲骨箱，6月18日將動工，預計10月中完工。

施志昌表示，近來台中大舉進行公墓遷葬，原本就不足的公家納骨塔位更為缺乏，為讓先人能有安穩的去處，他從擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就持續爭取海線能新增納骨塔位。

施志昌說，公墓遷葬已成必然趨勢，除了優化景觀，也能為民眾增加更多的休憩空間，但市府也應新增更多的納骨塔位，才能因應大舉遷葬的趨勢，否則民眾陳情塔位難等，對已故先人的去處始終放不下心。

生管處表示，此次新增大甲納骨塔新增塔位1872個，沙鹿納骨塔新增2397個，個人儲骨箱105座，納骨塔位新增工程設計加建造之總經費1300萬，6月18日將動工，工期120天，最快10月中完工。