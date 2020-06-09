議員批地下管線圖資獨台中闕如？市府：已上資訊平台
台中市議員曾朝榮今天質詢指五都目前都有地下管線圖資，讓施工單位參考，避免錯挖危險，唯獨台中市至今「看不到」，他表示其他都市5年前就完成，台中卻落後太多，簡直是漏氣。
中市建設局表示，已於台中市府資料開放平台（OPEN DATA）放上中市公共設施管線的路面設施物圖資，開放民眾查詢；詳細管線圖資也建置於「台中市道路挖掘資訊網」，讓管線單位於道路挖掘管理及申請使用時查詢。
台中市積極協調相關單位推動圖資補正，截至5月圖資補正率已達93.27%，進度已超前營建署要求，預計可於今年11月提前完成。
曾朝榮、李天生、江肇國、張家銨等人也建議，捷運綠線將年底通車，北屯區捷運機廠區段徵收完成重劃，大型商場陸續進駐，將帶動人潮，市府未雨綢繆加速聯外道路興建，避免造成交通堵塞。
曾朝榮指目前敦富路為該區南北向聯外道路的主要幹道，但往北連接環中路從30公尺路縮小變成只剩下5公尺路，勢必回堵在北屯松竹路，往北也回堵在敦富路縮減路段。
建設局長陳大田表示，已陸續啟動「北捷區徵工程8M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程」及「20M-1北屯區南興北一路通至北屯路道路開闢工程」，其中8M-3預計8月完工，另南興北一路正辦理用地取得及工程設計，預計下半年進行施工。
都發局指出，未來將整併潭子區內計畫道路（福貴路）南向延伸，與北屯機廠區段徵收整體開發區內的敦富路銜接；並使潭子台3省道向東延伸，與北屯機廠區徵整開區內的南興北三路串聯，讓潭子與北屯捷運機廠的道路系統有效銜接貫通。
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