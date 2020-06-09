台中筏子溪地標 打卡熱點變垃圾場
台中市府在筏子溪畔打造「TAICHUNG」文字成台中地標，一度也是網路打卡熱點，但兩年來乏人維護，造成雜草叢生、垃圾滿地，議員朱暖英質疑為何讓美麗地標變垃圾場？水利局長范世億說，筏子溪本屬第三河川局，市府在此建設迎賓廊道並申請接管，會派人維護。
筏子溪為中央轄管河川，台中市府花5500萬元進行高灘地整治，並在溪畔設置「TAICHUNG」白色文字地標，入夜後會發光。
朱暖英指出，南屯筏子溪迎賓廊道以往是網路知名打卡熱點，但目前野草已達人腰際高度，雜草成叢也淹沒植栽造景亮點，隨地可見空瓶垃圾四散。
她指不少外地民眾在臉書轉傳台中地標草叢生照片，惋惜廊道怎變得髒亂不堪，河川還有異味飄散；她問：「要用訃個來迎賓， 真的很不可思議！」
朱暖英說，無論搭高鐵，或行經高速與74號公路，可俯視筏子溪畔自然觀景，等於台中重要的門面，呼籲市府應替筏子溪作長遠規劃思考，建設爲親水公園。
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