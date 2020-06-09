口腔癌是勞工健康殺手 最「要命」行業前三名是這些

勞工是台灣經濟奇蹟背後的無名英雄，工人努力打拚，常靠檳榔、香菸和酒精性飲料提神，這些卻是口腔癌危險因子，南投醫院推動「無檳工地」，鼓勵勞工戒除香菸、檳榔，創造經濟奇蹟更要保護自己的健康。

南投醫院最近到南投市工地，為工班師傅安排衛教與篩檢，為勞工健康把關。口腔癌共篩檢26人，還好無異常個案，也希望將這些篩檢模式，擴大到更多工地。

南投醫院院長洪弘昌說，國健署提供30歲以上民眾，每兩年一次的免費口腔黏膜檢查。根據國健署最新分析資料，國人口腔癌發生及死亡人數有所謂的「要命」行業，發生人數前3高行業別依序為：「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」；死亡人數前3高行業則為：「漁撈業」、「建築工程業」及「金屬製品製造業」。

建築業是口腔癌發生率較高的行業別之一，南投醫院107年開始推動「無檳工地」，徵求有意願的建築業者合作，並在工地提供口腔黏膜篩檢服務及推廣戒菸檳酒，將口腔癌篩檢深入第一線勞工作業環境，除了篩檢，也鼓勵戒除香菸及檳榔等有害物質，降低口腔癌的發生率，而民眾可持健保卡至醫院進行篩檢。