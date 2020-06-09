梧棲區農會推鳳黃雜糧粽 送1500顆給醫護和獨居長者

台中市梧棲區農會今天推出鳳黃雜糧養生粽，結合在地8道珍味，每顆55元，梧棲區農會和梧棲同濟會合送1500顆，給梧棲區醫療院所醫護人員和獨居長者，感謝醫護人員的防疫努力。

梧棲區農會總幹事王秝毅表示，今天發表夏日新品鳳黃雜糧養生粽，運用在地食材，加入梧棲區農會招牌醍醐味的「57米豆油」，梧棲當地的非基改黃豆，還有梧棲鹹鴨蛋，共8種食材，口味和口感獨特又養生；「鳳黃」名字是取梧棲舊地名，「鳳非梧不棲」的「鳳」而來。

農會為感謝醫護人員在新冠肺炎防疫期間辛苦，和梧棲同濟會合送1500顆鳳黃雜糧養生粽，給梧棲區醫療院所，也送給獨居長者，讓他們提前享受端午氣氛。