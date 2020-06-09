梧棲區農會推鳳黃雜糧粽 送1500顆給醫護和獨居長者
台中市梧棲區農會今天推出鳳黃雜糧養生粽，結合在地8道珍味，每顆55元，梧棲區農會和梧棲同濟會合送1500顆，給梧棲區醫療院所醫護人員和獨居長者，感謝醫護人員的防疫努力。
梧棲區農會總幹事王秝毅表示，今天發表夏日新品鳳黃雜糧養生粽，運用在地食材，加入梧棲區農會招牌醍醐味的「57米豆油」，梧棲當地的非基改黃豆，還有梧棲鹹鴨蛋，共8種食材，口味和口感獨特又養生；「鳳黃」名字是取梧棲舊地名，「鳳非梧不棲」的「鳳」而來。
農會為感謝醫護人員在新冠肺炎防疫期間辛苦，和梧棲同濟會合送1500顆鳳黃雜糧養生粽，給梧棲區醫療院所，也送給獨居長者，讓他們提前享受端午氣氛。
鳳黃雜糧粽每顆55元，另有古早味粽每顆35元，三寶粽每顆40元，都可在梧棲區農會官網或臉書訂購，也能打電話到梧棲區農會購買，(04)26562811轉133
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言