疫情天雨血庫存量剩一周！最缺O型血 快拉親友挽袖捐血

迎接防疫新生活，警廣台中分台今天上午9時在台中市黎明辦公區禮堂舉行「空中傳愛、挽袖捐血」活動，吸引民眾挽袖捐血。台中捐血中心企劃課長陳家綺說，今天出動兩輛捐血車，滿載可募得400袋血；近期因天氣不穩定，捐血人不方便出門，募血較為困難，目前中部心血液庫存量不足，都只有4到7天庫存量，尤以O型血最缺，呼籲民眾踴躍捐血。

警廣台中分台分台長鮑靜娜說，今天的「空中傳愛、挽袖捐血」活動，請台中捐血中心出動兩輛捐血車，為了落實防疫，工作人員都自我健康監控，全程配戴口罩，並落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成，讓捐血人更能安心捐血。

鮑靜娜指出，今天除了捐血活動，包括佛光會台中南屯第一分會、台中市警察局、高速公路局中區養護工程分局、台電台中區營業處、台中區監理所、等單位舉辦趣味問答等宣導活動。長安醫院提供免費「精選功能性動作評估」檢測。