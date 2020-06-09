台中荔枝大盛產 15日起摘荔枝 品嚐活動超豐富

台中市今年荔枝大豐收，6月中旬進入盛產期，台中市府農業局與太平區農會在6月15至24日舉辦「2020農遊太平－太平荔枝節」活動，有荔枝採果、果樹認養等活動，也會秀出以光波淘汰劣果技術等，寓教於樂加強行銷。

中市農業局今天舉行太平荔枝節系列活動記者會，專委陳柏宏表示，今年荔枝盛產，但因疫情邊境封鎖關係，為能順利銷售，農業局「超前部署」與太平區農會、大買家、愛買超市合作，透過冷鏈物流技術，讓民眾在超市就能買到新鮮荔枝。

另農業局也以每公斤高於廠商收購價2元，收購「格外品荔枝」製作果汁，在疫情期間給農民更多保障。

荔枝促銷活動多元，在太平區頭汴坑休閒農業區推出「季節限定荔枝套餐」，有彩荔義大利麵、薄荷荔枝凍、荔枝蜂蜜醋飲等以荔枝入菜的美食，讓遊客可DIY採荔枝，享受美味荔枝餐點。

太平酒莊有機園與頭汴坑休閒產業發展協會也推出「香蕉認養活動」，民眾只要以800元就能夠保證採收40台斤的香蕉；采蜂林生態園區則推出「嗡嗡嗡 我是小蜜蜂」蜜蜂生態體驗活動。