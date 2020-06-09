山林中的聯誼活動開跑 報名限額36名

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心的「愛上山林愛上你」已舉辦近10年，今年將於8月15日、16日舉辦，結合自然體驗及生態旅遊，讓喜愛山林的單身朋友透過活動認識新朋友，在七夕前找一個伴。即日起開始報名，限額36名。

八仙山自然教育中心表示，這個活動將帶領學員遊歷八仙山森林的園區步道，並於上谷關部落，品嚐使用在地食材的泰雅風味餐點；並由泰雅族的原住民夥伴們介紹、引導，走入夜間森林，再透過Snhiyan樂團的歌聲，述說泰雅族的愛情故事，以及體驗泰雅族的婚慶禮俗，晚上入住谷關溫泉飯店。