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山林中的聯誼活動開跑 報名限額36名

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心的「愛上山林愛上你」已舉辦近10年，今年將於8月15日、16日舉辦。圖／東勢林管處提供
林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心的「愛上山林愛上你」已舉辦近10年，今年將於8月15日、16日舉辦。圖／東勢林管處提供

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心的「愛上山林愛上你」已舉辦近10年，今年將於8月15日、16日舉辦，結合自然體驗及生態旅遊，讓喜愛山林的單身朋友透過活動認識新朋友，在七夕前找一個伴。即日起開始報名，限額36名。

八仙山自然教育中心表示，這個活動將帶領學員遊歷八仙山森林的園區步道，並於上谷關部落，品嚐使用在地食材的泰雅風味餐點；並由泰雅族原住民夥伴們介紹、引導，走入夜間森林，再透過Snhiyan樂團的歌聲，述說泰雅族的愛情故事，以及體驗泰雅族的婚慶禮俗，晚上入住谷關溫泉飯店。

「愛上山林愛上你」活動今年已細心經營近10年，每年促成1至2對學員，甚至有學員攜手「回娘家」參加八仙山的其他活動，創造更多美好回憶。即日起開始報名，限額36名，歡迎28至39歲喜愛大自然的單身朋友參加，報名費每人3499元，6月21日前完成繳費還可享有早鳥優惠2999元。活動詳情請至「台灣山林悠遊網」https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=BSS-TA0901

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心的「愛上山林愛上你」已舉辦近10年，今年將於8月15日、16日舉辦。圖／東勢林管處提供
林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心的「愛上山林愛上你」已舉辦近10年，今年將於8月15日、16日舉辦。圖／東勢林管處提供

八仙 泰雅族 原住民

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