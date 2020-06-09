卸任未忘承諾 洪慈庸爭取4所學校整建經費已到位

前立委洪慈庸今年初卸任，至今持續關注潭子、大雅、神岡、后里等重要建設發展，繼去年底向國教署、體育署爭取多所校園整建工程，現潭子國中、大雅國小、神岡國小、內埔國小等四所學校建設經費補助皆已到位，總補助額高達1550萬。

洪慈庸表示，教育資源在台中長年分配不均，在原台中縣區的學校，從教室軟硬體設備、廁所到跑道多已年久失修、破損不堪，她在立委任內就曾爭取高達3億的教育建設經費；卸任後持續關心，不久前協助文雅國小遊戲器材經費到位，順利讓校園遊具恢復開放；先前洪慈庸替后里國中跑道整建工程爭取中央經費，現在也已順利完工，活動中心新建工程也正進行中。

洪慈庸也宣布，近期再傳好消息，去年洪慈庸彙整地方校園需求及意見後，便召集教育部辦理潭子國中、大雅國小、神岡國小、內埔國小等四所學校整建補助經費的會勘，目前已全數核定通過。

此次補助經費，包含潭子國中操場跑道及籃球場設施420萬、大雅國小冷氣電源設施595萬、神岡國小視聽教室設施340萬、內埔國小廁所設施195.5萬。