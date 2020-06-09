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最高教堂見證永恆愛情 報名參山國家公園婚禮抽對戒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
參山處首次與國際時尚精品HEARTS ON FIRE跨界合作，成功入選的12對佳偶有機會抽中該公司提供一組以PT950鉑金搭配18K玫瑰金打造的Grace對戒。圖／參山處提供
參山處首次與國際時尚精品HEARTS ON FIRE跨界合作，成功入選的12對佳偶有機會抽中該公司提供一組以PT950鉑金搭配18K玫瑰金打造的Grace對戒。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處，9月將在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」，為鼓勵民眾參加，參山處首次與國際時尚精品HEARTS ON FIRE跨界合作，成功入選的12對佳偶有機會抽中該公司提供一組以PT950鉑金搭配18K玫瑰金打造的Grace對戒。另外，前20對成功報名者，再加碼贈該品牌特別與美國知名婚紗設計師Hayley Paige合作的台灣特別訂製款閃亮水鑽口罩。雲端上的婚禮報名至7月9日截止，請民眾把握機會。

參山處長柯建興表示，雲端上的婚禮是「中橫觀光60系列活動」的壓軸好戲，這次特別和國際知名品牌HEARTS ON FIRE合作，令人相當期待。不僅邀請到國際華裔設計師Daniel Wong打造浪漫婚禮現場，參加者也有機會戴上國際精品HEARTS ON FIRE鑽石對戒。

HEARTS ON FIRE發言人表示，「首屆雲端上的婚禮無疑將會成為全台灣最時尚、最高質感的婚禮活動，能在雲端上見證大家的愛情，意義非凡」。而這次推出給12對佳偶抽獎的Grace對戒，號稱「全世界車工最完美的鑽石」，是以纖細優美的Milgrain金珠鑲邊為其特色，象徵著伴侶是互相映照彼此的溫暖光芒，HEARTS ON FIRE也期許帶給幸運的佳偶最浪漫祝福。

參山處說，「雲端上的婚禮」與多項知名品牌共同合作，推出給每對佳偶總價值超過8萬元的幸福好禮，包含百年喜餅老店舊振南、瑞穗天合酒店、AMOR愛情來了婚紗攝影及知名婚紗CH Wedding等，準備送給入選的12對佳偶，報名費每對只要9999元，活動還可搭配振興三倍券使用，歡迎2020年剛結婚新人或已婚夫妻、有特別的愛情故事與梨山當地、脊梁山脈有特殊淵源的夫妻，於7月9日前趕快報名參加最浪漫的雲端上婚禮，預計於7月底前公布12對佳偶遴選結果。

活動報名詳請與遴選標準，請上「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」活動官網或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

交通部觀光局參山國家風景區管理處，9月將在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」，報名至7月9日截止。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處，9月將在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」，報名至7月9日截止。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處，9月將在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」，報名至7月9日截止。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處，9月將在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」，報名至7月9日截止。圖／參山處提供

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