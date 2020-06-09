快訊

評／「港版國安法」立法在即，中美交鋒下的香港變局

高市代理市長連總質詢都免了？藍營做法 綠營也傻眼

大甲媽周四遶境 盧秀燕：副巿長對接鎮瀾宮做好防疫

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中央宣布擴大鬆綁生活防疫規範，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，紓困振興是接著而來的市政重心，要努力讓民眾過「防疫新生活，台中好過活」，經發局也積極籌辦第二屆台中購物節。記者喻文玟／攝影
中央宣布擴大鬆綁生活防疫規範，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，紓困振興是接著而來的市政重心，要努力讓民眾過「防疫新生活，台中好過活」，經發局也積極籌辦第二屆台中購物節。記者喻文玟／攝影

台中市今天召開市政會議，市長盧秀燕跟市民報告「防疫新生活」台中市的解禁情況。

盧表示，中央防疫指揮中心6月7日召開記者會，因台灣已連續8周沒有本土個案，因此中央宣布擴大鬆綁生活防疫規範，民眾配合實聯制，落實個人防護措施，各項日常及休閒活動將大解禁，不再受限於人數規範。

盧秀燕也宣布台中防疫解禁「防疫新生活，台中好過活」8項規劃。有關社會局部分，首先是全台中411處社區照顧據點，從6月12日起恢復共餐，照顧長輩體貼子女；全市長青學苑共890班，6月起一半恢復開班，至9月前全數恢復開班；全市8處親子館，入館人數減半規定從6月7日已全面開放。

藝文與宗教活動方面，盧秀燕說，台中市文化場館即日開放藝文活動，文化局推動「藝文紓困2.0」；大甲鎮瀾宮周四遶境起駕，配合中央防疫中新措施控制1000人以下，確實配合，這是解封後全國第一場宗教遶境活動，為了維護民眾安全及鎮瀾宮防疫情形，將由副市長陳子敬組專案小組，明天到鎮瀾宮瞭解對接，予以協助。

民眾關心的校園開放，盧秀燕請教育局研議從6月10日起第3階段校園開放，平日上課前讓民眾進入校園運動，同時恢復校園場館供租借使用。未來台中市的防疫會議從今天改為2周召開一次。

經發局積極籌備第二屆台中購物節，以振興購物節為號召，協助台中商圈店家重現榮景。盧秀燕說，未來在深化民眾防疫意識之下，紓困振興是接著而來的市政重心，要努力讓民眾過「防疫新生活，台中好過活」。

盧秀燕 台中市 鎮瀾宮

延伸閱讀

「除秀、殺柯、儆侯」？柯低調：請忘了我的存在

跟韓國瑜敘舊碰面第一句話？ 柯文哲：不用太沮喪

員警執勤遭撞 盧秀燕視訊慰問致敬

罷韓確定 盧秀燕：尊重民意 不分藍綠都要傾聽人民心聲

相關新聞

不滿總達客運事故多 集集鎮長痛心臉書發文控訴

獨占經營台中至水里路線20年的總達客運，上周四出意外，攔腰撞上平交道正在通過的集集線彩繪列車後，讓集集鎮長陳紀衡痛心在臉...

大甲媽周四遶境 盧秀燕：副巿長對接鎮瀾宮做好防疫

台中市今天召開市政會議，市長盧秀燕跟市民報告「防疫新生活」台中市的解禁情況。

南投縣即日起宣布解封 洽公仍要戴口罩實名制

南投縣疫情應變會議宣布即日起解封，啟動防疫新生活運動，民眾至縣府等公家機關洽公時不量體溫，但仍須戴口罩並維持實名制登記；...

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

台中市東區建成路地下道填平工程在上月22日展開，為減少交通衝擊分兩階段施工，第一階段先施作兩側車道鋪面，明天開始的第二階...

大甲媽遶境起駕三天無預警宣布 小鎮醫師擔心防疫

大甲鎮瀾宮日前公告，因國內疫情趨緩，媽祖遶境將於11日起駕，嘉義縣新港鄉有「小鎮醫師」稱號的陳錦煌認為，繞境之旅將動員宮...

疑占用公有地 國道高架橋下改有償租用

台中市霧峰區丁台社區發展協會在國道交會的高架橋下空間做「社區花園」，擺放貨櫃等地上物被認為不符國有財產無償認養使用規定，...

中市共融公園 議員轟搞城鄉差距

中市府力推「美樂地計畫」要改善各公園兒童遊戲場的安全設施，但全市556處兒童遊戲場，今年完成備查才僅14%；且共融公園闢...

台中導盲磚直撞ibike 挨批設計欠當

台中市推動「人本交通」，但有剛鋪設完成的導盲磚，直接引導「撞」ibike租賃站；人行道斜坡近日施工，也未設置替代人行道，...

第一桶金／賴建川 獨到心法賣出一片天

每年掏腰包請弱勢孩童吃漢堡與年夜飯、有「麥當勞叔叔」之稱的賴建川，從高中就到出版社工作，當兵後做了6年圖書推銷員，厚著臉...

5G商用來臨 中市加速招商建智慧路燈

台中市約有21萬盞路燈，還有8萬多盞傳統路燈未汰換成LED燈。市府已著手評估，把握5G商用來臨，加速招商建置智慧路燈設「...

從237盞僅存2盞／路燈認養率低 中市府：會積極推動

台中市政府2013年起實施「台中市公有路燈管理及認養辦法」開放認養，全市約21萬盞路燈，認養約237盞，到今年認養契約有...

影／罕見！挖土機竟在潭上漂 埔里鯉魚潭清淤有一套

南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區是當地知名景點，但因該潭區水源源自潭底湧泉，並無其他活水注入，自淨能力不足，導致優養化問題，秋冬...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。