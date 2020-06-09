大甲媽周四遶境 盧秀燕：副巿長對接鎮瀾宮做好防疫

台中市今天召開市政會議，市長盧秀燕跟市民報告「防疫新生活」台中市的解禁情況。

盧表示，中央防疫指揮中心6月7日召開記者會，因台灣已連續8周沒有本土個案，因此中央宣布擴大鬆綁生活防疫規範，民眾配合實聯制，落實個人防護措施，各項日常及休閒活動將大解禁，不再受限於人數規範。

盧秀燕也宣布台中防疫解禁「防疫新生活，台中好過活」8項規劃。有關社會局部分，首先是全台中411處社區照顧據點，從6月12日起恢復共餐，照顧長輩體貼子女；全市長青學苑共890班，6月起一半恢復開班，至9月前全數恢復開班；全市8處親子館，入館人數減半規定從6月7日已全面開放。

藝文與宗教活動方面，盧秀燕說，台中市文化場館即日開放藝文活動，文化局推動「藝文紓困2.0」；大甲鎮瀾宮周四遶境起駕，配合中央防疫中新措施控制1000人以下，確實配合，這是解封後全國第一場宗教遶境活動，為了維護民眾安全及鎮瀾宮防疫情形，將由副市長陳子敬組專案小組，明天到鎮瀾宮瞭解對接，予以協助。

民眾關心的校園開放，盧秀燕請教育局研議從6月10日起第3階段校園開放，平日上課前讓民眾進入校園運動，同時恢復校園場館供租借使用。未來台中市的防疫會議從今天改為2周召開一次。

經發局積極籌備第二屆台中購物節，以振興購物節為號召，協助台中商圈店家重現榮景。盧秀燕說，未來在深化民眾防疫意識之下，紓困振興是接著而來的市政重心，要努力讓民眾過「防疫新生活，台中好過活」。