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不滿總達客運事故多 集集鎮長痛心臉書發文控訴

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
總達客運上周四又出意外，攔腰撞上平交道正在通過的集集線彩繪列車後，讓集集鎮長陳紀衡痛心在臉書發文。圖／台鐵提供
總達客運上周四又出意外，攔腰撞上平交道正在通過的集集線彩繪列車後，讓集集鎮長陳紀衡痛心在臉書發文。圖／台鐵提供

獨占經營台中至水里路線20年的總達客運，上周四出意外，攔腰撞上平交道正在通過的集集線彩繪列車後，讓集集鎮長陳紀衡痛心在臉書發文「又是總達，不意外」，引發各方討論聲浪。

陳紀衡在臉書上指出，新聞一出，網路社群或來自友人的評論，不外乎是「總達不意外」、「總達就是狂」、「奪命小巴正常發揮」等，大多的民眾似乎習慣了總達客運這樣低落的服務品質，但這可怕的危險巨獸，卻是南投、名間、集集、水里或是許多來往中投的民眾，非常依賴的公車業者。

陳紀衡說，難道「獨占」成了不求進步的理由？沒有選擇的我們只能接受？身為集集鎮大家長的我，面對這樣的現況，真的無法接受！和多數鄉村一樣，集集鎮上使用公車的主要族群為學生、老人，可能就包含您我身邊的親人，或是以後老了或受傷不方便開車時的我們自己。

陳紀衡文中並指出不少總達客運的亂象，強調為了守護更多人的安全，有必要發表意見，讓更多人重視這樣的議題，為大眾爭取權益，畢竟乘客從不求快，只求安全、準時，呼籲主管機關正視鄉間公車族的需求，中彰投區域交通亟需整合。

南投縣府承諾未來會協助鎮公所提案，不只改善縣轄內候車空間，也會反映給公路主管機關要求嚴格把關，並評估獨占路權是否能開放給其他業者經營，畢竟去年總達客運才被縣府檢討，結果上周又發生憾事。

台中區監理所指出，上周四事故當天下午立即派員赴總達公司查核，並調閱行車影像，了解肇事原因確實為司機個人未注意導致，公司於事發後立即停派並依規定予以大過，靜候事故調查；後續將依公路法予以處分，對於業者管理將維持必要強度，以維護乘客權益。

總達客運回覆表示，車場技師於干城發車站親自逐步檢查每輛車情況，確認肇事車輛基本煞車無虞再出車，檢測確認非車輛機件問題，強調總達每月均有辦理行車安全會議，雖重大違規有明顯改善，但遺憾仍又發生上周四事故，駕駛員肇事代表公司管理仍有缺漏。

總達客運上周四又出意外，攔腰撞上平交道正在通過的集集線彩繪列車後，讓集集鎮長陳紀衡痛心在臉書發文。圖／台鐵提供
總達客運上周四又出意外，攔腰撞上平交道正在通過的集集線彩繪列車後，讓集集鎮長陳紀衡痛心在臉書發文。圖／台鐵提供

集集 事故 公車

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