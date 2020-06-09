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南投縣即日起宣布解封 洽公仍要戴口罩實名制

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府宣布即日起解封，方便民眾洽公不用量體溫，啟動防疫新生活運動。圖／本報資料照片
南投縣政府宣布即日起解封，方便民眾洽公不用量體溫，啟動防疫新生活運動。圖／本報資料照片

南投縣疫情應變會議宣布即日起解封，啟動防疫新生活運動，民眾至縣府等公家機關洽公時不量體溫，但仍須戴口罩並維持實名制登記；另外社區關懷據點的共餐將開放，讓長輩們可以留在社區用餐，但仍要注意社交距離及做好個人衛生防護。

南投縣衛生局指出，後防疫時代新生活運動，未來縣內醫院開放「加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上病人」的訪客探視，每日固定1次探視時段，且每名住院病人每次限2名訪客，每次1小時，長照住宿式機構開放預約且實名制實地探視。

南投縣政府宣布，縣府及所屬各機關即日起取消量體溫措施，但仍會維持戴口罩、實名制等管制措施，入口處也會提供酒精消毒（勤洗手）等防疫措施；衛生局也提醒民眾，未來要落實個人衛生及防護措施，若無法保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離時，應戴口罩，也要落實實名制，並勤洗手，養成防疫好習慣。

南投教育處指出，全縣各級學校陸續約有7成校園已開放，配合防疫新生活運動，落實完備各項防疫規範下，畢業典禮可不受戶外1000人、室內250人以下的活動人數限制，照常舉行，而校外教學也陸續恢復延後辦理。

南投縣政府宣布即日起解封，方便民眾洽公不用量體溫，啟動防疫新生活運動。圖／本報資料照片
南投縣政府宣布即日起解封，方便民眾洽公不用量體溫，啟動防疫新生活運動。圖／本報資料照片

衛生局 社交距離 口罩

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