台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

台中市東區建成路地下道填平工程在上月22日展開，為減少交通衝擊分兩階段施工，第一階段先施作兩側車道鋪面，明天開始的第二階段才是封閉建成路地下道，台中市第三警分局指出，工程將在明天上午10時起封路，工期達195天，行經該處的車輛改走兩側單一車道，用路人也可提早改道通行。

台中市第三警分局表示，已提前規劃建成路地下道填平工程周邊重要路口交通崗位，針對重點時段及路段，派員（含義交人員）執行交通崗及交通疏導勤務，另為提升道路行車順暢與交通安全，另外提醒市民，善加利用周邊替代道路，包括南京路、復興東路、進化路、樂業路、旱溪街、東光園路、自由路等分散車流，並請用路人配合遵守各項交通疏導措施，共同維護周邊交通秩序與行車動線順暢。

台中市第三警分局指出，過去東區建成路為串聯市區到後火車站、太平及大里的主幹道之一，車流龐大，因鐵路穿越使南京路及復興東路動線受阻，只配置機車地下道讓機車穿越通行，開車民眾僅能利用建成路地下道或繞道至復興路高架橋通往台中後火車站，相當不便。