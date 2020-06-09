大甲媽遶境起駕三天無預警宣布 小鎮醫師擔心防疫

大甲鎮瀾宮日前公告，因國內疫情趨緩，媽祖遶境將於11日起駕，嘉義縣新港鄉有「小鎮醫師」稱號的陳錦煌認為，繞境之旅將動員宮廟多人，一路上也將有許多信眾拿香拜拜，主事者應謹慎仔細籌畫，鎮瀾宮卻於活動三天前無預警宣布，恐無法落實防疫。

即使廟方宣稱不會超過1千人，但因臨時起意，廟方又如何避免拿香拜拜或半路跟隨遶境的信眾，實名制及預防都會有困難，「難道是有人蓄意試驗媽祖護佑眾生的心意？」陳錦煌建議，遶境之旅應延期至疫苗出現，當有有效療法可以應付大規模感染的發生，再考慮舉辦。

陳錦煌表示，以往大甲媽遶境因參與人數眾多，為了讓信徒可安心完成9天8夜的遶境之旅，主事者與配合方會多方考量所有信徒的吃、住、交通，及意外風險事故預防等，不應在沒有任何討論及準備下於遶境三天前草率、且任性的突然宣布活動開始。

陳錦煌表示，因春耕後媽祖出巡帶來雨水滋潤大地生養眾生，信眾感謝媽祖護佑的心，百年來才吸引眾多虔誠信徒奮不顧身放下工作，熱情參與大甲媽遶境，並成為世界三大宗教活動。