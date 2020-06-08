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影／罕見！挖土機竟在潭上漂 埔里鯉魚潭清淤有一套

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣鯉魚潭近期展開清淤作業，挖土機進駐潭區浮在水面上挖除潭底淤泥，相當罕見。圖／鯉魚潭風景區提供
南投縣鯉魚潭近期展開清淤作業，挖土機進駐潭區浮在水面上挖除潭底淤泥，相當罕見。圖／鯉魚潭風景區提供

南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區是當地知名景點，但因該潭區水源源自潭底湧泉，並無其他活水注入，自淨能力不足，導致優養化問題，秋冬少雨更加嚴重；為淨化水質，近期展開清淤作業，同時引鄰近墘溪活水改善水質，預計今年9月完竣。

鯉魚潭風景區指出，園區四面環山景致優美，全域達18公頃的鯉魚潭更是指標景點，而其水源主要來自潭底的天然湧泉，因此無外來活水，偶爾就靠潭區周圍的地面水或是雨季山澗挹注，但山澗挾帶砂石流入潭中，也造成潭區淤積問題。

而在潭區經年累月淤積，且無活水挹注，導致自淨能力不足，近年優養化狀況加劇，因此展開清淤作業，當地飯店業者提到，鯉魚潭大概10年前曾小規模清淤，但今年使用種機具進行全水域清淤，可望挖除潭底陳年淤泥，讓潭區恢復活力。

鯉魚潭風景區表示，目前依以柳堤為界將潭區分為南、北潭，挖土機已進駐先針對南潭進行清淤，而鯉魚潭潭深約4至6米，潭底淤積程度約1至3米，而挖除上岸的淤泥經堆置曝曬後，部分會回填潭畔進行濕地營造，預計今年9月完竣。

而為讓挖土機能在灘面上自由移動清淤，業者計算確認水深及浮力載重後使用三零式不銹鋼特別打造2座浮台，一個負責承載挖土機，另一個盛裝淤泥，想移動就用挖斗划水前進，「挖土機潭上漂」畫面相當罕見，也令遊客直呼「很有趣」。

鯉魚潭風景區則表示，近期正值梅雨季，潭水深度足以透過浮台讓重機具能在潭面上移動，同時因雨致野溪水量豐沛，目前也透過引水管線將鄰近墘溪活水引進潭中，盼清淤和挹注活水雙管齊下加速改善潭區水質，營造更優質水域生態環境。

南投縣鯉魚潭近期展開清淤作業，挖土機進駐潭區浮在水面上挖除潭底淤泥，相當罕見。圖／鯉魚潭風景區提供
南投縣鯉魚潭近期展開清淤作業，挖土機進駐潭區浮在水面上挖除潭底淤泥，相當罕見。圖／鯉魚潭風景區提供

水質 濕地 梅雨

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