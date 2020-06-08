大甲媽來了！ 彰化警方緊急開會建議禁鑽轎、穿制服

大甲鎮瀾宮上午宣布將於6月11日遶境起駕，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，消息一出，讓彰化警方措手不及，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤下午親自拜會彰化縣警局，洽商維安等事宜，警方要求廟方實施接駕實名制、穿制服，也希望廟方這次不開放躦轎腳，但鄭銘坤認為躦轎腳恐難禁止。

每年大甲媽行經彰化，跟隨信眾多，為防止大甲媽祖鑾轎搶轎發生衝突，彰化出動上千警力護轎，彰化警察局長方仰寧下午主持警局會議，鄭銘坤也到場了解警方意見，警方當場提出去年有「冷面殺手」封號的謝惠仁接駕敬獻金牌時間過長，要求廟方再協調讓流程順暢，警方也認為以往隊伍開路志工態度差、指揮警方、民眾，希望廟方加強約束，鄭銘坤表示會全力配合。

鄭銘坤指出，彰化鄉親對大甲媽都很熱情，但受疫情影響，希望大家不要燃放鞭炮，盡可能雙手拜拜就好，讓經過的地方都能風調雨順，他也說，每個宮廟都有制服可辨識，每個團隊也都會有名冊，到各地都會控制人數，不辦大型活動、不聚在一起，到新港祝壽大典自由參拜就好。

不過根據6月2日行政院召開「研商因應新冠肺炎防疫限制措施解禁相關事宜」會議記錄，針對解封後國內宗教場所及宗教集會活動防疫措施中，非定點辦理的宗教集會活動，如遶境、進香、遊行等暫維持「小規模、地區性」的限制，人數規模放寬為1千人以下，但並不開放跨縣市辦理。

對此鄭銘坤說，遶境隊伍經過彰化要求信徒不要聚集超過8百人，且遶境活動是和各縣市和各宮廟合作，分段和大家一起舉辦，分得很細，每一段都不會聚集超過1千人。

彰化警察局表示，今年會更精緻規劃活動地區交通管制及替代道路疏導措施，透過即時路況APP加強向民眾宣導，確保交通順暢。