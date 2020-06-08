遊覽車無法前往雙龍吊橋 南投擬拓寬改善交通

信義鄉雙龍七彩吊橋20日開幕，但台16線通往人和、地利、雙龍、潭南路段禁行甲類大客車，南投縣長林明溱今天表示，將爭取拓寬台16線、投97線，兩案積極推動盼讓遊覽車直達。

南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋20日開幕，縣長林明溱今天出席縣議會縣政總質詢時表示，開幕當天門票預購熱烈，且後續累計賣出上萬張，縣府觀光處全體總動員，陸續逐項檢討，務必將所有準備工作做到最完善，開幕熱度可望延續到端午連假甚至暑假。

林明溱也指出，信義鄉人和、地利、雙龍、潭南村進出交通幹道省道台16線多彎且路幅窄，甲類大客車無法通行，縣府除積極爭取交通部公路總局重視拓寬，更將優先拓寬日月潭直通信義鄉的道路，這段長度11多公里的鄉道「投97」連接日月潭與潭南、地利，預估新台幣2000萬元經費，就能全線拓寬讓遊覽車安全通行。

多名縣議員也促請縣府擴大舉辦南投世界茶業博覽會，加入更多原住民元素並提供更多攤位，林明溱表示，茶博會先前獲縣議會發聲關心，行政院農業委員會補助款不只從300萬元回到往年水準，更增為申請的800萬元額度，因此確定10月10日如期舉行。

林明溱說，為讓南投茶博會也帶動行銷縣內其他農產，將積極研議在中興新村主展場外，另在南投縣農工商會展中心設立分展場，展售茶、咖啡以外的農特產，並以接駁車連結兩地，方便民眾暢遊。