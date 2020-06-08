影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

彰化市今天下午2點半開始下起大雷雨，雨來得又快又急，才下不到約半小時，造成彰化縣彰員路3段白沙國小附近淹水，水深到腳踝，行經車輛濺起水花，中央氣象局也隨即發布中南部縣市豪雨特報，嚴防局部大雨發生機率，並注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

花壇鄉彰員路3段白沙國小往北約500公尺，逢大雨常淹水，即便公路總局、縣府及鄉公所都曾多次施工無法改善，今天暴雨居民嚴防淹水，轄區員警也在路店管制架起三角錐，但下午雨勢伴隨風勢，水利署與氣象局都在國家災害防救科技中心LINE上發布警報。