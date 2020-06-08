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影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣彰員路3段白沙國小附近下午因豪大雨淹水。記者林敬家／攝影
彰化縣彰員路3段白沙國小附近下午因豪大雨淹水。記者林敬家／攝影

彰化市今天下午2點半開始下起大雷雨，雨來得又快又急，才下不到約半小時，造成彰化縣彰員路3段白沙國小附近淹水，水深到腳踝，行經車輛濺起水花，中央氣象局也隨即發布中南部縣市豪雨特報，嚴防局部大雨發生機率，並注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

花壇鄉彰員路3段白沙國小往北約500公尺，逢大雨常淹水，即便公路總局、縣府及鄉公所都曾多次施工無法改善，今天暴雨居民嚴防淹水，轄區員警也在路店管制架起三角錐，但下午雨勢伴隨風勢，水利署與氣象局都在國家災害防救科技中心LINE上發布警報。

水利署在今天晚間6點前針對彰化縣彰化市發布淹水警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及路可能3小時內開始積淹水，如彰化市合調里、復興里、福山里、國聖里、中庄里、大同里、竹巷里、忠孝里，彰化火車站周邊、實踐路、龍山里等，民眾須即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路要注意防積淹水。

彰化縣彰員路3段白沙國小附近下午因豪大雨淹水。記者林敬家／攝影
彰化縣彰員路3段白沙國小附近下午因豪大雨淹水。記者林敬家／攝影

淹水 氣象局

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