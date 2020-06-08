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跟隨大甲媽遶境 醫：用手杖拖拉式菜車助好行

中央社 / 台中8日電
大甲媽祖遶境本周四晚上起駕。圖／鎮瀾宮提供
大甲媽祖遶境本周四晚上起駕。圖／鎮瀾宮提供

大甲鎮瀾宮媽祖將於11日起駕，醫師建議，防疫期間民眾減少活動，走路時可使用手杖，使用拖拉式菜籃車，減少身上負重，有助行走，遶境返家後先換衣洗澡，避免帶病菌回家。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，7日起大規模解封，因疫情延後舉辦的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，廟方昨天晚上經擲筊詢問媽祖起駕日期，今天上午11時召開記者會宣布，將在11日晚上11時起駕，20日回鑾安座。

由於大甲媽祖遶境全程長達340公里，光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫建議民眾要比往年做更多準備，例如一雙好走的鞋子，能完整支撐雙腳的鞋子有利減輕脊椎和雙腳的負荷，也可添加舒適的鞋墊或是氣墊鞋增添緩衝、避震效果。

嚴可倫指出，如果已很久沒運動，可在走路時使用手杖（雨傘、拐杖），分散腰椎、髖骨和膝蓋負擔。另外多數民眾都會背背包放盥洗衣物；他建議，可使用拖拉的行李箱或菜籃車，減少身上負重。若覺得疲累也可善用遶境接駁車休息。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮指出，有效配戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手、避免摸眼口鼻等都是防疫重點。他說，民眾參與遶境如果發現人潮很多，建議離開或定點祈福即可，不要再執意走入人群或者拉長隨隊距離，透過廟方的遶境直播祈福，是防疫、追媽祖新方法。

至於出門返家後，楊清鎮也提醒民眾，第一件事情就是將身上穿戴的衣物卸除、清洗，並最好洗澡，避免攜帶病毒、細菌交叉感染家裡環境，家中若有長輩或嬰幼兒家庭，更要留意返家後的清潔動作。

遶境 大甲媽祖 疫情

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