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導盲磚導到撞單車租賃站 中市議員：施工太粗糙

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃守達質疑，市府鋪設導盲磚成了導茫磚，讓視障者易受傷害。圖／黃守達提供
台中市議員黃守達質疑，市府鋪設導盲磚成了導茫磚，讓視障者易受傷害。圖／黃守達提供

台中市忠明南路台灣大道口人行道最近鋪設完畢，人行道導盲磚卻直接引導到ibike租賃站，令人質疑施工前根本沒經過設計。另近期因市區即將進行道路考評，不少人行道斜坡都在施工，但未設置替代人行道，民眾得直接走到車道上，險象環生。黃守達質疑，人本交通是否淪口號？建設局長陳大田表示，會檢討修正。

黃守達質疑，施工太粗糙，導致導盲磚直接引導盲人撞ibike的狀況發生，建設局應儘速修正改善並檢討，才不會出了錯才要改改補補，不僅浪費公帑，觀感不佳。

建設局長陳大田說，考量機車停車空間，市府將保留原有iBike租賃站，修正導盲磚位置，並限廠商今年6月中旬前改善完成，市府將督促廠商加速完工。市府加強道路設計，打造無障礙斜坡。

黃守達表示，過去對導盲磚設置一直沒有明確的規範，引發不少爭議與討論，中央內政部營建署2017年辦理「路口之人行道警示、定位設施之用後評估及改善策略」檢討市區人行道路緣斜坡警示定位設施各類細部設計及施作方式之可行性。建設局應盡快規劃未來人行道導盲磚的改善設計。

黃守達說，西區五權路、民生路、美村路一段一帶進行人行道改善施工，包括導盲磚的鋪設事宜，多處轉角處直接圍起來施工，沒有替代措施，民眾走到一半才發現無法通行，只好直接走到車道，甚至有人跨到施工處穿越。

陳局長指出，去年度在建設局同仁努力及市議員支持下，市府榮獲內政部營建署108年度道路養護評鑑全國第一、區塊考評全國第二、綜合評鑑優等多項獎項，建設局將持續秉持此精神，完善行的安全。

人行道 內政部

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