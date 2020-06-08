防疫大解封基層各自解讀 彰化縣府：實名制外加三選一

中央流行疫情指揮中心逐步解封防疫管制，從餐飲到交通旅遊各有解封措施，基層看得霧沙沙，各自解讀後各行其是。今天彰化縣教育局強調，在學生上課時間內進入校園，仍需佩戴口罩和量體溫。衛生局表示，到公部門辦公廳舍採實名制外加口罩、隔板或社交距離三選一施行。

台灣維持56天無本土確診病例，政府防疫大解封，不少民眾進出公共場所已不佩戴口罩，公共場所只量體溫。公家機關有的維持高規格，堅持量體溫、戴口罩和酒精消毒雙手，也有的實名制加酒精消毒雙手，也有的不登記但要量體溫和戴口罩，作法不一而足。

彰化縣教育處長陳逸玲說，學生上課時間，進入學校洽公民眾仍需戴口罩及量體溫，校園非上課時間開放民眾運動。民政處長賴致富表示，公家機關依照中央流行疫情指揮中心的防疫指引行事，不可各自解讀，各做各的。

衛生局長葉彥伯說，中央指引建議，進入公家機關採實名（聯）制，訪客登記姓名，外加口罩、隔板或是社交距離三選一；目前沒廢除實名制，公務機關應視防疫設施現況建議訪客做好防護。