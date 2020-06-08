台中30年老屋占四成 議員：鼓勵開發商參與加速去老化

台中市列冊使用年限超過30年的房屋有38.9萬棟，占全市103萬棟房屋近四成。市議員陳政顯表示，如果加上未列冊的房屋數，例肯定更高。他要求市府謀對策，否則再過幾年老屋急劇增加，安全問題一直都在，且越來越嚴重！都市發展局長黃文彬承諾，3個月內研擬相關可行辦法來，減少老舊房屋數。

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員陳政顯指出，依房屋稅籍住宅類共103萬9097棟，超過30年的有38萬9862戶，占比37.5%。9區占比是50%，包括和平、中區、大安區超過六成，大甲、清水、豐原、后里、新社、大肚超過五成。陳政顯指出，有11區逾四成是30年以下老屋。

陳政顯說，政府預算無力執行太多危老建築改善，但問題不能不解決，他以危老條例給予容積獎勵的精神為參考，鼓勵開發商共同加入更新都市景觀與整建危險老舊房屋，結合都市設計審議大會給予獎勵容積的概念，解決許多老舊房屋所有權人無力更新改建的困境。