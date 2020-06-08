防疫解封 中市府攜手觀光業者搶攻國旅市場

國內疫情趨緩，防疫措施7日起陸續解封，台中市政府今天攜手觀光旅遊業者推出觀光振興方案，到年底前將投入上千萬元預算，預估吸引百萬旅遊人次，創造50億元觀光產值。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和，中央流行疫情指揮中心宣布7日起生活防疫措施陸續鬆綁，台中市政府上午彙集近百旅行社、觀光旅館、民宿業公布「三大策略」與「五路齊發」觀光振興方案，台中市副市長令狐榮達與觀光旅遊局長林筱淇一起宣布，台中市已經準備好了，在後疫情時代，將全力拚觀光振興。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌表示，在後疫情時代，各縣市都會全力拚國旅市場，未來一定會陷入城市競爭，請市府包裝好台中市旅遊行程，所有撐過疫情的業者都已準備好了，要迎接旅遊春天的來臨。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林說，疫情發生初期，旅館業者釋出優惠方案也沒人來，現在疫情趨緩，大家都推出優惠方案，全面動起來，旅館業者更要啟動，目前平日住宿率還是很低，只有週六比較好，希望未來能越來越好。

林筱淇指出，中市府於6月下旬會推出城市行銷影片，搭配活動持續行銷城市到年底，目前正是首波投入國旅市場資源的時刻，市府會與觀光旅遊業者合作，加強行銷，預計到年底投入3000萬元經費振興觀光，估計可望吸引百萬旅遊人次，創造50億元觀光產值。