快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

防疫解封 中市府攜手觀光業者搶攻國旅市場

中央社 / 台中8日電

國內疫情趨緩，防疫措施7日起陸續解封，台中市政府今天攜手觀光旅遊業者推出觀光振興方案，到年底前將投入上千萬元預算，預估吸引百萬旅遊人次，創造50億元觀光產值。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和，中央流行疫情指揮中心宣布7日起生活防疫措施陸續鬆綁，台中市政府上午彙集近百旅行社、觀光旅館、民宿業公布「三大策略」與「五路齊發」觀光振興方案，台中市副市長令狐榮達與觀光旅遊局長林筱淇一起宣布，台中市已經準備好了，在後疫情時代，將全力拚觀光振興。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌表示，在後疫情時代，各縣市都會全力拚國旅市場，未來一定會陷入城市競爭，請市府包裝好台中市旅遊行程，所有撐過疫情的業者都已準備好了，要迎接旅遊春天的來臨。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林說，疫情發生初期，旅館業者釋出優惠方案也沒人來，現在疫情趨緩，大家都推出優惠方案，全面動起來，旅館業者更要啟動，目前平日住宿率還是很低，只有週六比較好，希望未來能越來越好。

林筱淇指出，中市府於6月下旬會推出城市行銷影片，搭配活動持續行銷城市到年底，目前正是首波投入國旅市場資源的時刻，市府會與觀光旅遊業者合作，加強行銷，預計到年底投入3000萬元經費振興觀光，估計可望吸引百萬旅遊人次，創造50億元觀光產值。

疫情 台中市 林筱淇

延伸閱讀

台中鐵砧山劍井午時水超搶手 今年開放網路預約限100名

後疫情台中旅宿如何復甦？ 觀旅局：10天內提振興計畫

市民盼鰲峰山百萬夜景步道升級 台中觀旅局：評估中

台中大坑5號「軟腳坡」重新開放 秘境魅力依舊

相關新聞

防疫大解封基層各自解讀 彰化縣府：實名制外加三選一

中央流行疫情指揮中心逐步解封防疫管制，從餐飲到交通旅遊各有解封措施，基層看得霧沙沙，各自解讀後各行其是。今天彰化縣教育局...

導盲磚導到撞單車租賃站 中市議員：施工太粗糙

台中市忠明南路台灣大道口人行道最近鋪設完畢，人行道導盲磚卻直接引導到ibike租賃站，令人質疑施工前根本沒經過設計。另近...

大甲媽周四遶境指揮中心同意了 要求人數限制與實聯制

新冠肺炎疫情趨緩，昨中央流行疫情指揮中心宣布解禁，大甲鎮瀾宮上午宣布將於6月11日遶境起駕。鎮瀾宮是否有向指揮中心申請？...

台中30年老屋占四成 議員：鼓勵開發商參與加速去老化

台中市列冊使用年限超過30年的房屋有38.9萬棟，占全市103萬棟房屋近四成。市議員陳政顯表示，如果加上未列冊的房屋數，...

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋20日將開幕，縣議員今質詢瞭解當天活動規劃，更要求說明後續經營改善，盼該吊橋長久帶動...

共融公園城鄉有差距 議員：海線家長得帶孩子到市區玩

台中市議會第3屆第3次定期會都發建設水利業務質詢中，民進黨議員王立任、張玉嬿向建設局反映，共融公園城鄉差距大，要求市府不...

降低斃死豬損失 彰化養豬大縣132萬多頭豬隻保險

彰化縣養豬頭數74萬多頭，全台排名第三，彰化縣府輔導各鄉鎮農會力推家畜保險，108年度有超過8063頭乳牛投保，數量全國...

影／神蹟？台南鄭成功像每年去世日萬蜂請安

台南奉祠鄭成功的延平郡王祠內，今年蜂群又來了，而且今年特別的是蜂群還來了兩次，目前在鄭成功雕像的左小腿處飛繞不去，事實上...

疫情解封重啟遶境外縣市進香？台東關山天后宮還未決定

大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，本周四晚上遶境出發，9天8夜。同樣也因疫情，取消今年地方遶境祈福及外縣市...

弘光科大境外生紀錄大學生活 台灣防疫嚴密家人放心

弘光科技大學國際暨兩岸事務處舉辦「發現弘光」影片比賽，境外生透過影片把學校生活點滴、校園環境與美食，介紹給遠在海外的親友...

大甲媽祖遶境來了 王惠美：歡迎來彰化

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封，大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，11日晚上遶境出發，對此...

大甲媽遶境防疫運動 醫師：參加者要比往年做更多準備

大甲媽祖預計本周四晚上起駕，展開9天8夜的媽祖遶境活動，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，光田綜合醫院骨科部醫師...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

疫情解封 大甲媽是否恢復遶境周一早宣布

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。