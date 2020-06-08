南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程
南投縣信義鄉雙龍瀑布園區七彩景觀吊橋20日將開幕，縣議員今質詢瞭解當天活動規劃，更要求說明後續經營改善，盼該吊橋長久帶動部落觀光，而非曇花一現；縣長林明溱表示，將改善通往雙龍道路，並積極爭取開放七彩湖串成遊程。
觀光處長陳志賢說，現階段參觀七彩吊橋採預約制，從系統開放以來，目前網路預約報名人次已經將近1萬人，開幕當天上看800人，26日更高達1000人，從20日至端午連假，9天總預約數已逾4000人，且報名還在陸續增加中。
而為延伸吊橋開幕後的觀光機濟效益，帶動部落觀光，觀光處跨單位結合原民局、文化局和日管處在雙龍國小開辦「依希岸部落觀光嘉年華」，活動從20至21日、25至28日，當地丹大協會規劃2天1夜遊程供遊客報名，擴大吊橋觀光經濟。
縣長林明溱則表示，雙龍瀑布七彩吊橋將是當地亮點，但因當地交通路線較不佳，通往雙龍地區的沿線多彎且彎幅大，且部落路窄難會車，因此規劃遊客在雙龍橋旁停車，再轉乘接駁專車，縣府也持續尋覓地點，盼在水里鄉再設置1個接駁點。
為讓七彩吊橋永續經營，必須改善當地交通，尤其是新台16線接台21線到民和、地利等道路蜿蜒狹小，將協同公路總局研擬架設鋼骨鋼筋或懸臂式等新工法截彎取直，並拓寬投97線讓大客車可從日月潭直接通往地利，串連交通動線。
此外，林明溱也提到，從信義地利村通過孫海橋，山裡面還有景致優美的「七彩湖」，縣府將積極爭取開放建設，規劃生態遊程讓遊程更精彩；若七彩湖能開放結合雙龍七彩吊橋，可望帶動雙龍、地利村，甚至延伸至水里沿線觀光起飛。
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