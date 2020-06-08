防疫解封 台中慈濟醫院志工恢復服務病人歡喜

防疫解封，台中慈濟醫院門診、洗腎醫療志工今天正式恢復服務，相隔97天沒見， 醫院院長簡守信形容是親人久別重逢的心情。護理人員在洗腎室列隊獻上花環與歡迎卡、門診血壓站護理師緊抱志工說有你們真好、病人與家屬也來問候。

台中慈濟院人員列隊歡選3個多月不見的醫療志工回來服務，舉著歡迎卡搖手鈴唱歡迎歌，還一一為師兄姊戴上花環，洗腎病人很多，每床輪動都要補換床單、蓋被，還要添加逆滲透水，志工師兄姊維護病人最安全的設備。副護理長黃湘嵐試著在臨床外幫同仁做志工承擔的事務，上陣兩天，就發現沒有志工真的萬萬不能。志工張標烈回應著「我們回來了，你們放心」。洗腎8年的羅先生熱情跟志工打招呼，他表示志工回來太好了，志工像朋友，陪我們天南地北聊天心情就比較好，沒有他們真的像少了什麼。

血壓站是病人看診的第一站，護理人員楊月枝見志工來，立刻擁抱：「你們回來真的很好，還好你們回來了！我們非常需要你們，真的！」志工彭蘭嬌開心回應「我們也很想你們啊！」本身行動不便的志工張雪蘭是醫療志工常客，恢復的第一批就來參與，不忘防疫，先擦拭所有設備，讓病人能夠放心測量。路過的看診病人特別來打招呼，感恩說：「少了你們的服務好不習慣，而且也不知道自助設備如何用、還有指引動線，有你們真好！」簡單一句感恩，讓張雪蘭甜在心裡，露出口罩外的笑眼。

院長率領副院長和護理主管今天一早在志工中心迎接感謝，叮囑一定要戴口罩、勤洗手。他強調雖然疫情已經相對安全，但一定要守護好自己，才能健康付出。醫院大廳維持單一入口，但已有志工引導服務，住院病人家屬一進門就詢問何時病房志工能恢復？目前，台中慈濟醫院配合政策，只能開放門診、洗腎等一日醫療志工，病房區志工則要等進一步公告才會開放。