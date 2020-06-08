台中20萬盞路燈認養率僅萬分之一 議員：檢討是否取消

台中市政府從2013年實施「台中市公有路燈管理及認養辦法」開放讓自然人或企業來認養，可惜數年來認養的甚少，全市約有廿萬盞路燈，認養共約237盞，有效認養契約的僅存2盞，僅占萬分之一，顯然市民對於認養路燈興趣缺缺。

張耀中說，公有路燈約20萬盞，民眾認養一盞一年1000元，可憑認養收據抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅，但效果不彰，議員建議應考慮停止認養辦法。

建設局表示，台中市自102年實施「台中市公有路燈管理及認養辦法」鼓勵各界認養路燈，一次最長可認養3年，申請人可自行指定認養「地點」及「盞數」並載明認養者姓名，若不指定地點則由建設局或各區公所代為指定。

張耀中認為，根據建設局網站資料顯示，認養路燈數字才237盞，認養期限有效的才僅2盞，若公有路燈認養是要節省公帑，讓市府有餘裕經費挹注更多便民公共建設，從結果看來是天方夜譚。

張耀中建議，建設局訂本市部分公共設施的認養辦法，有「台中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法」及「台中市公有路燈管理及認養辦法」認養路燈大家沒興趣也就罷了，公園綠地維護通過審核的不僅件數少，審查程序繁瑣冗長，建議通盤檢討，讓民間的力量共同維護台中市容。