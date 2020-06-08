快訊

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

台中20萬盞路燈認養率僅萬分之一 議員：檢討是否取消

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府路燈認養率僅萬分之一，議員籲市府檢討。記者陳秋雲/攝影
台中市政府路燈認養率僅萬分之一，議員籲市府檢討。記者陳秋雲/攝影

台中市政府從2013年實施「台中市公有路燈管理及認養辦法」開放讓自然人或企業來認養，可惜數年來認養的甚少，全市約有廿萬盞路燈，認養共約237盞，有效認養契約的僅存2盞，僅占萬分之一，顯然市民對於認養路燈興趣缺缺。

張耀中說，公有路燈約20萬盞，民眾認養一盞一年1000元，可憑認養收據抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅，但效果不彰，議員建議應考慮停止認養辦法。

建設局表示，台中市自102年實施「台中市公有路燈管理及認養辦法」鼓勵各界認養路燈，一次最長可認養3年，申請人可自行指定認養「地點」及「盞數」並載明認養者姓名，若不指定地點則由建設局或各區公所代為指定。

張耀中認為，根據建設局網站資料顯示，認養路燈數字才237盞，認養期限有效的才僅2盞，若公有路燈認養是要節省公帑，讓市府有餘裕經費挹注更多便民公共建設，從結果看來是天方夜譚。

張耀中建議，建設局訂本市部分公共設施的認養辦法，有「台中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法」及「台中市公有路燈管理及認養辦法」認養路燈大家沒興趣也就罷了，公園綠地維護通過審核的不僅件數少，審查程序繁瑣冗長，建議通盤檢討，讓民間的力量共同維護台中市容。

認養 台中市 行道樹

延伸閱讀

共融公園城鄉有差距 議員：海線家長得帶孩子到市區玩

保麗龍杯禁用6年仍買得到 台中議員要求管一管

台中禁用保麗龍飲杯6年仍無效 議員：環局硬起來

中市雙節巴士陸停產 交局：受託客運業者保修

相關新聞

影／神蹟？台南鄭成功像每年去世日萬蜂請安

台南奉祠鄭成功的延平郡王祠內，今年蜂群又來了，而且今年特別的是蜂群還來了兩次，目前在鄭成功雕像的左小腿處飛繞不去，事實上...

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

大甲媽遶境這周四晚上11點起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天被問到是否有先和中央流行疫情指揮中心討論，鄭銘坤說，這次遶境，團...

越光米收穫兩樣情 早插秧成「空包彈」晚種反而大豐收

一種越光米，收穫兩樣情。彰化縣二林鎮越光米今年8成「空包彈」，申請天然災害補助，相鄰的埤頭鄉越光米卻大豐收；台中區農業改...

共融公園城鄉有差距 議員：海線家長得帶孩子到市區玩

台中市議會第3屆第3次定期會都發建設水利業務質詢中，民進黨議員王立任、張玉嬿向建設局反映，共融公園城鄉差距大，要求市府不...

降低斃死豬損失 彰化養豬大縣132萬多頭豬隻保險

彰化縣養豬頭數74萬多頭，全台排名第三，彰化縣府輔導各鄉鎮農會力推家畜保險，108年度有超過8063頭乳牛投保，數量全國...

疫情解封重啟遶境外縣市進香？台東關山天后宮還未決定

大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，本周四晚上遶境出發，9天8夜。同樣也因疫情，取消今年地方遶境祈福及外縣市...

弘光科大境外生紀錄大學生活 台灣防疫嚴密家人放心

弘光科技大學國際暨兩岸事務處舉辦「發現弘光」影片比賽，境外生透過影片把學校生活點滴、校園環境與美食，介紹給遠在海外的親友...

大甲媽祖遶境來了 王惠美：歡迎來彰化

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封，大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，11日晚上遶境出發，對此...

大甲媽遶境防疫運動 醫師：參加者要比往年做更多準備

大甲媽祖預計本周四晚上起駕，展開9天8夜的媽祖遶境活動，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，光田綜合醫院骨科部醫師...

大甲媽祖遶境11日出發 中市府：要做好防疫丶實名制

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封， 可以辦千人遶境廟會。大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，1...

大甲媽遶境這周四晚上起駕 顏清標送媽祖到廟門口

中央流行疫情指揮中心昨剛宣布放疫解封， 千人遶境廟會可以辦，大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，這周四晚上遶...

黃麗玲帶領學生投入志工服務 胰臟癌辭世師生感傷

彰化縣達德商工主秘黃麗玲曾獲教育部杏壇芬芳獎、教育大愛獎等，帶領學生運用其職業技能投入志工服務，引領他們多元學習朝職業技...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

輸電線故障 永和大停電

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

疫情解封 大甲媽是否恢復遶境周一早宣布

事故不斷！新店輕軌瓦斯管線才補好 文山區又發生停電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。