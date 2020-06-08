南投首創烤豬認證 術科考試結合七彩吊橋開幕
南投縣首創原住民烤豬認證，結合雙龍七彩吊橋20日開幕，當天在雙龍國小辦術科考試，讓遊客欣賞烤豬技藝，也能試吃美味。
南投縣率先全國首創「南投原鄉原住民烤豬認證」，報名截止共62人符合資格，課程先邀烤大豬達人、專業廚師、消保官等各領域專家在仁愛鄉、信義鄉授課，包含燒烤技藝、食品安全衛生管理、原住民飲食文化、餐旅與觀光行銷、消費糾紛處理等創業環節。
南投縣政府原住民族行政局今天表示，課程結束後，結合信義鄉雙龍七彩吊橋20日開幕，當天將在雙龍國小辦理術科考試，除審核烤豬職人認證，也讓遊客打卡按讚免費品嚐學員烤出的美味大豬。
原民局表示，原住民烤豬認證讓消費者吃得安心，進而提高產品價值，內容包括培訓課、學科及術科測驗，20日當天依希岸部落觀光嘉年華在雙龍國小登場，現場有文創市集、集章送禮、藝文表演、烤豬試吃，更多活動資訊可搜尋「南投原創烤大豬巴布」粉絲專頁。
原民局指出，原住民烤大豬很有名，但市場上不時發現假借原住民名義招攬生意情形，為保護原住民產業發展，並與市面上烤乳豬或仿冒原住民烤大豬作出市場區隔，特別辦培訓課邀烤大豬好手松東隆等領域專家擔任講師，帶領學員成為烤豬職人。
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